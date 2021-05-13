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Doğu Türkistan'da tepki çeken görüntü!
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Dünya Çin baskısı altındaki Doğu Türkistan'da tepki çeken Ramazan Bayramı görüntüleri
Dünya

Çin baskısı altındaki Doğu Türkistan'da tepki çeken Ramazan Bayramı görüntüleri

Çin'in asimilasyon politikalarıyla karşı karşıya olan Doğu Türkistan'da Ramazan Bayramı'nın kutlanma biçimi dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2021-05-13 21:37:00 -
Çin baskısı altındaki Doğu Türkistan'da tepki çeken Ramazan Bayramı görüntüleri

Çin'in asimilasyon politikalarıyla karşı karşıya olan Doğu Türkistan'da Ramazan Bayramı'nın kutlanma biçimi dikkat çekti.

Bölgeden paylaşılan ve bir kısmı kısa bir süre sonra sosyal paylaşım sitelerinden kaldırılan videolarda, Doğu Türkistan'ın Urumçi ve Kaşgar şehirlerinde bayram namazı ve sonrasına ait anlar yer alıyor.

Urumçi'den paylaşılan videolarda, bayram namazı için camide toplanan Müslüman Uygurlara öncelikle Çin milli marşı okutulduğu görülüyor. Namaz için toplanan kalabalıktan sadece birkaç kişide takke olduğu ve neredeyse kimsenin sakal uzatmadığı göze çarpıyor.

Kaşgar şehrinden paylaşılan görüntülerde ise bayram namazı için toplanan halkın namaz kılmadığı, bunun yerine Çin Komünist Partisi'ne ait marşlar okuyarak el çırptığı anlar yer alıyor.

Videoda Doğu Türkistanlı Müslümanlar askeri düzende dizilmiş durumda ve "önceden ayarlandığı" tahmin edilen bir tempoyla el çırpıyorlar. Görüntülere dair yorumlarda Uygur aktivistler, törene katılanların gönülsüzlüğüne ve törenin yapay havasına vurgu yapıyor.

Uygur aktivistler, söylenen marşların toplama kamplarında tutulan Müslüman Uygurlara zorla söyletilen marşlar olduğunu belirtiyor.

Bölgede Çin'in baskı ve asimilasyon politikaları kapsamında İslami uygulamaların yasaklandığı biliniyor.

 

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