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Dünya Çin Başbakanı Suudi Arabistan’a çağrıda bulundu!
Dünya

Çin Başbakanı Suudi Arabistan’a çağrıda bulundu!

Yeniakit Publisher
2024-09-11 09:51:00 -
Çin Başbakanı Suudi Arabistan’a çağrıda bulundu!

Çin Başbakanı Li Çiang, Suudi Arabistan'ı ziyaretinde iki ülke ilişkilerinin seviyesini yükseltme ve kalkınma stratejilerini daha fazla uyumlaştırma çağrısında bulundu.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, Başbakan Li, Riyad'ı ziyaretinde, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, Aralık 2022'deki ziyaretinden bu yana iki ülke arasında siyasi güvenin arttığına, çeşitli alanlarda işbirliğinin geliştiğine işaret etti.

Çin ve Suudi Arabistan arasında kapsamlı stratejik işbirliğinin ilerletilmesini istediklerini vurgulayan Li, iki ülkenin karşılıklı faydaya dayalı işbirliğini sürdürerek kalkınma stratejilerini daha fazla uyumlaştırmasını umduklarını vurguladı.

Başbakanı Li, ziyaretinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Başbakan Muhammed bin Selman ile görüşecek. Li ve Bin Salman, Çin-Suudi Üst Düzey Müşterek Komitesinin 4. Toplantısı'nı gerçekleştirecek.

Li, Suudi Arabistan'ın ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edecek.

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