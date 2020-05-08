Çin Başbakan Yardımcısı, ABD Hazine Bakanı ile telefonda görüştü

ANKARA (AA) - Çin Başbakan Yardımcısı Liu Hı, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve ABD Ticaret Temsilcisi (USTR) Robert Lighthizer ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Şinhua ajansının haberine göre, Çin Merkezi Maliye ve Ekonomi Liderlik Grubu Ofisi Direktörü ve Başbakan Yardımcısı Liu'nun, Mnuchin ve Lighthizer ile yaptığı görüşmede, iki ülkenin makro ekonomi ve kamu sağlığı konusunda iş birliğini artırması konusunda fikir birliğine varıldı.

Taraflar ayrıca, Çin-ABD Birinci Faz Ticaret Anlaşması'nın uygulanması için uygun koşulların oluşturulması ile iletişim ve koordinasyonun sürdürülmesi konusunda sözleşti.

Telefon görüşmesinin Çin ile ABD arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle gerilimin hat safhaya çıktığı sırada gerçekleşmesi dikkati çekti.

ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ay başında Kovid-19'un Vuhan'daki bir laboratuvardan çıktığı yönündeki iddialarını dile getirmişlerdi.



Trump, virüsün Vuhan'daki bir laboratuvardan çıktığına ilişkin kanıtları gördüğünü ancak şu anda detay paylaşamayacağını açıklamış, Pompeo da "Çin'in, yürüttükleri standartların altındaki laboratuvarlar ile dünyayı enfekte etme geçmişi var. Size bunun (Kovid-19) Vuhan'daki laboratuvardan çıktığına dair çok sayıda delil olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullanmıştı.

Çin hükümeti, virüsün Vuhan'daki bir laboravutarda üretildiği iddialarını yalanlıyor ve konunun siyasileştirildiğini savunuyor.















