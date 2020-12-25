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Teknoloji Çin, Ay'dan 2 kilo getirdi
Teknoloji

Çin, Ay'dan 2 kilo getirdi

Çin'in Ay seyahati büyük bir başarıyla sonuçlandı; 44 yıl sonra ilk kez Ay'dan kaya örnekleri toplanarak Dünya'ya ulaştırıldı. Şimdi, yapılacak olan incelemeler sayesinde evren hakkındaki bazı gizemlerin çözülmesi amaçlanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-25 23:45:00 -
Çin, Ay'dan 2 kilo getirdi

Çin'in Ay görevi Chang'e 5 kısa ama son derece başarılıydı. Çin sondası, neredeyse 2 kiloyu bulan (1,731 kilogram) Ay malzemesi ile Dünya'ya döndü, 44 yıl sonra Ay'dan ilk defa kaya örnekleri toplamış olduk. Toplanan örnekler, 6 Aralık'ta yerel saatle 13: 59'da Moğolistan'a iniş yaptı. Çin'in Ay görevi 1 Aralık'ta Ay yüzeyine ulaşmış ve Fırtınalar Okyanusu'nun (Oceanus Procellarum) geniş bazalt yüzeyindeki Mons Rümker yakınlarına iniş yapmıştı. Yere iner inmez çalışmaya başlayan uzay aracı yüzeyden ve hemen altından numune topladı. Toplanan malzemeler bir kapsül içine paketlendi ve 3 Aralık'ta yörüngeye geri gönderildi.

Yükseliş aracı, Ay çevresi yörüngesinde bir hafta kaldıktan sonra geri dönüş aracı ile kenetlenerek Dünya'ya geri döndü. Bu görev, Çin'i ABD'den sonra ay örnekleri elde eden üçüncü ülke haline getirdi. İkinci ülke ise Sovyetler Birliği idi.

Toplanan örnekler, Ay'a dair jeolojik anlayışımızı önemli ölçüde genişletecek. Apollo programından geri getirilen örneklerin yaşı 3,1 ila 4,4 milyar arasında değişiyor. Change'5'in indiği alan çok daha genç, muhtemelen kaya örnekleri 1,21 milyar yaşında olacak. Bu örneklerin incelenmesi, Ay bölgeleri için yaş tahminini ve diğer gezegenlerdeki bölgelerin yaşı tahminlerini iyileştirecek.

 

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