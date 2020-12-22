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Sağlık Çin aşısının son aşama testleri tamamlandı
Sağlık

Çin aşısının son aşama testleri tamamlandı

Koronavirüse karşı aşı geliştiren Çinli ilaç şirketi Sinavac Biotech'in geliştirdiği, "CoronaVac" isimli aşı adayının insanlar üzerinde yapılan 3. faz deneyi sona erdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-22 03:43:00 -
Çin aşısının son aşama testleri tamamlandı

ABD'li Wall Street Journal gazetesi ise sonuca dair çok önemli veriler paylaştı. Brezilya'da biyolojik araştırmalar yapan, Sinovac'ın Kovid-19 aşı adayının deneylerinde ve Brezilya'daki üretiminde işbirliği yaptığı Butantan Enstitüsü, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "1. ve 2. faz deneylerinin mükemmel sonuçlarının ardından, CoronaVac'ın 3. faz deneyleri tamamlandı." ifadesini kullandı.

Enstitü, aşının onaylanması için sonuçların Brezilya Sağlık Düzenleme Kurumuna (ANVISA) gönderileceğini belirtti. Böylece Brezilya, CoronaVac'ın klinik testlerini tamamlayan ilk ülke oldu.

Aşı adayının, Kovid-19'a karşı insanlara bağışıklık kazandırmasında etkili olup olmadığının ölçüldüğü deneylerin sonuçları henüz açıklanmadı.

Öte yandan, Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin, deneye katılan gönüllülerle yaptığı görüşmeye dayandırdığı haberine göre, CoronaVac'ın 3. faz deneyleri, aşı adayının Kovid-19'a karşı etkili olduğunu ortaya koydu. Haberde, CoronaVac'ın son deney sonuçlarının, uluslararası çevrelerden bilim insanlarının, bir aşı adayının bağışıklık kazandırabilmesi için alt sınır olarak değerlendirdiği yüzde 50 eşiğini geçtiği belirtildi.

CoronaVac'ın Brezilya'da insanlar üzerindeki deneyleri, Brezilya'da biyolojik araştırmalar yapan Butantan Enstitüsünün iş birliğinde temmuz sonlarında başlamıştı.

Ülkede 13 bin gönüllü üzerinde denenen aşı adayının deneyleri, beklenmedik bir yan etki nedeniyle 10 Kasım'da durdurulmuş ve 12 Kasım'da yeniden başlatılmıştı.

Sao Paulo eyaleti, başarılı olması durumunda 46 milyon dozluk aşı almanın yanı sıra Çinli ilaç şirketiyle aşının üretimi için gerekli teknolojinin Butantan Enstitüsüne aktarılması üzerine anlaşmıştı.

CoronaVac'ın klinik deneyleri Brezilya'nın yanı sıra Türkiye ve Endonezya'da da yapılıyor.

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