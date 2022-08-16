Çin, Afrika’dan daha fazla tarım ürünü almak için ‘yeşil kanal’ kuruyor!

Yeni Akit/Ankara

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, 2018 Çin-Afrika İş Birliği Forumu Beijing Zirvesi’nden bu yana, başta Kenya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Benin ve Mısır olmak üzere 14 Afrika ülkesinden 25 çeşit tarım ürününün Çin’e giriş prosedürünün tamamlandığına işaret etti.

Afrika’nın ikinci büyük tarım ürünleri ithalatçısı!

Çin’in Afrika’nın ikinci büyük tarım ürünleri ithalatçısı olduğunun altını çizen sözcü, geçmiş yıllarda Çin’in Afrika’dan ithal ettiği tarım ürünlerinde ortalama yüzde 11,4 oranında artış görüldüğüne dikkat çekti. Çinli sözcü, 2021’de Çin’in Afrika’dan gerçekleştirdiği tarım ürünleri ithalat hacminin yüzde 18,23 oranında arttığını kaydetti.

Sözcü Wang, Kasım 2021’de sona eren Çin-Afrika İş Birliği Forumu (FOCAC) 8. Bakanlar Toplantısı’nda ayrıca Afrika menşeli tarım ürünlerine ‘yeşil kanal’ sağlanacağının açıklandığını belirtti. Sözcü Wang, iki tarafın ortak çabalarıyla Çin ile Afrika arasındaki gıda ve tarım ticaretinin pekiştirileceğine ve iki halka daha fazla yarar getireceğine inandıklarını sözlerine ekledi