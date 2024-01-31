Çin, Afganistan İslam Emirliği'nin büyükelçisini resmen tanıdı
Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Afganistan İslam Emirliği'nin yeni büyükelçisi Mevlevi Bilal Kerimi'nin güven mektubunu kabul etti.
Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Afganistan İslam Emirliği'nin yeni büyükelçisi Mevlevi Bilal Kerimi'nin güven mektubunu kabul etti.
Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, bugün Pekin'deki Büyük Halk Salonunda Çin'deki 42 büyükelçinin güven mektubunu aldı.
Törende Jinping, Afganistan İslam Emirliği'nin büyükelçisi ve yüksek temsilcisi olarak Mevlevi Esadullah Bilal Kerimi'nin itimatnamesini kabul etti ve kendisine başarılar diledi. (İLKHA)
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