Çin, ABD'yi Tayvan'daki krizi "tahrik eden ve çıkaran taraf" olmakla suçladı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, dün Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, "Tayvan Boğazı'ndaki gerilime yol açan olaylar ve sebep açıktır. ABD, krizi sebepsiz tahrik eden ve çıkaran taraftır." dedi.

ABD'nin Çin'in adayı çevreleyen tatbikatlara ilişkin eleştirilerine yanıt veren Hua, "Mevcut durum, tamamen Meclis Başkanı Pelosi ve diğer ABD'li politikacıların davranışından kaynaklanmıştır. Bu tür söylemler, 'Kral'ın Yeni Giysileri' hikayesini akla getiriyor. ABD'nin kibirli, bencil, iki yüzlü ve buyurgan tavırlarına son vermesinin zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

Hua, meselenin Çin'in egemenliği ve toprak bütünlüğüyle ilgili olduğunu vurgulayarak, "Eğer bir eyalet ABD'den ayrılsa, bağımsız bir ülke olduğunu ilan etse ve yabancı bir ülke ona silah satıp siyasi destek verse, Amerikan hükümeti ve halkı buna izin verir miydi?" diye sordu.

Tayvan sorunun Çin'in iç işi olduğunu ve yabancı müdahalesini kabul etmeyeceklerini dile getiren Hua, "Dünya, ABD'nin kendini 'dünya polisi' veya 'uluslararası yargıç' yerine koymasına ve diğer ülkelere, dilediğinde zapturapt altına alıp boğabileceği bir George Floyd muamelesi yapmasına izin vermemeli." diye konuştu.

Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Departmanı Başkanı John Kirby, dün yaptığı açıklamada, tatbikatları "provokatif eylemler" olarak nitelerken, Pekin'in bölgedeki statükoyu değiştirmeye yönelik uzun süredir devam eden çabalarındaki tırmanışa işaret ederek, "Yeni bir statükoyu kabul etmeyeceğiz. Yalnızca ABD değil dünyada da bu girişimi reddedecek." ifadelerini kullanmıştı.