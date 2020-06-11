Çin, ABD’nin Tayvan üzerinde askeri uçak uçurmasını kınadı

ANKARA (AA) - Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Tayvan üzerinde askeri uçak uçurmasını "provokasyon" olarak nitelendirerek kınadı.



Bakanlık Sözcüsü Hua Çunying, başkent Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında, ABD’nin Tayvan üzerinde "C-40A" tipi askeri kargo uçağı uçurmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.



ABD’nin bu hareketiyle uluslararası hukuk ve uluslararası ilişkilerin temel normlarını ihlal ettiğini savunan Sözcü Hua, "Çin, buna kesinlikle karşı çıkıyor ve bunu güçlü şekilde kınıyor." ifadesini kullandı.



Hua, ABD’ye bu tür "yasa dışı ve provokatif" eylemleri durdurma çağrısı yaparak, “Çin, tüm gerekli önlemleri alacak, ulusal egemenliğini, güvenliğini ve kalkınmaya yönelik çıkarlarını kararlılıkla koruyacak.” dedi.

- ABD'nin askeri kargo uçağı, 9 Haziran'da Tayvan hava sahasına girmişti

Tayvan basınındaki haberlere göre, Savunma Bakanlığı 9 Haziran’da ABD ordusuna ait "C-40A" tipi askeri kargo uçağının Tayvan hava sahasına girdiğini ve ülkedeki hava alanlarına iniş yapmadığını açıklamıştı.



Japonya’nın Okinawa Adası'ndan kalkan uçak, Tayvan üzerinden uçarak, Güney Asya’ya seyretmişti.

- Tayvan'ın statüsü



Çin'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesi üzerine Çan Kayşek (Chiang, Kai-shek) ve bazı hükümet üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek, bağımsızlık ilan etmiş ve bu girişim, Çin tarafından kabul edilmemişti.