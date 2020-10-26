Çin, ABD'li medya organlarının ülkedeki faaliyetleriyle ilgili bildirim yapmasını istedi

ANKARA (AA) - Çin, ABD'nin 6 Çinli medya kuruluşunu daha "yabancı misyon" olarak tanımlamasına karşılık, Çin'de faaliyet gösteren 6 ABD'li medya kuruluşundan personel ve faaliyetleri ile mali varlıkları ve taşınmaz varlıklarıyla ilgili bildirimde bulunmasını istedi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABC televizyonu, Los Angeles Times gazetesi, Minesota Public Radio radyo istasyonu, Newsweek dergisi, Bloomberg'a bağlı ticaret ve vergi danışmanlık şirketi Bureau of National Affairs ile Feature Story News haber ajansının ilgili bildirimi 7 gün içinde yapması gerektiği belirtildi.

Pekin yönetiminin adımı, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun 5 gün önce, ABD'de faaliyet gösteren 5 Çinli medya kuruluşunu "yabancı misyon" olarak tanımlamasının ardından geldi. "Yabancı misyon" tanımı, Çinli medya kuruluşlarına faaliyetleri ve varlıkları hakkında bildirimde bulunma zorunluluğu getirmişti.

Çin, söz konusu medya kuruluşlarını "yabancı misyon" olarak tanımlamasa da karşılıklılık esasına uygun olarak aynı sayıdaki Amerikan medya kuruluşundan benzer bildirimlerde bulunmasını talep etti.

Bakanlık, açıklamasında, "Çin medya kuruluşlarının ABD'de maruz kaldığı akıl almaz baskı karşısında bu adımı atmaya mecbur kaldıklarını" ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 18 Şubat'ta Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı Xinhua haber ajansı, China Daily gazetesi ile Çin Global Televizyon Ağı (CGTN) ve Çin Uluslararası Radyosu'nu (CRI), 22 Haziran'da da Çin Merkez Televizyonu (CCTV), China News Service (CNS) haber ajansı ile People’s Daily ve Global Times gazetelerini "yabancı misyon" olarak tanımış ve bu kuruluşlara ülkedeki yabancı diplomatik misyonlara uygulanan koşulların uygulanmasına karar vermişti.

22 Ekim'de Yicai Global internet sitesi, Jiefang Daily, Xinmin Evening News ve Economic Daily gazeteleri ile Beijing Review dergisi ve bilim haberleri portalı Social Sciences in China Press'i yabancı misyon listesine alınmıştı.

ABD'li Bakan Pompeo, ABD'de faaliyet gösteren medya kuruluşlarının "devletin sahipliğinde veya kontrolünde olduğunu", "tüketicilerin özgür basının yazdığı haberler ile Çin Komünist Partisinin propaganda amaçlı yayınları arasındaki farkı görmelerini güvence altına almak istediklerini" ifade etmişti.





