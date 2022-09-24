Çin, ABD'de gözdağı verdi

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul toplantısında yaptığı konuşmada, küresel sorunlara ilişkin açıklamalarda bulunurken, net bir şekilde Tayvan'ın Çin'e ait olduğunu ifade etti. Küresel meselelerin dayanışma içinde ve barışla çözülebileceğini söyleyen Yi, Çin'in içişlerine karışılmasına karşı çıktığını dile getirdi. Yi yaptığı konuşmada, "Eski zamanlardan beri Tayvan, Çin topraklarının ayrılmaz bir parçası olmuştur. Çin'in egemenliği ve toprak bütünlüğü her zaman devam etti. Anakara ve Tayvan'ın tek bir Çin'e ait olduğu gerçeği ise asla değişmedi. 70 yıl önce yayınlanan Kahire Bildirgesi'nde, Japonya'nın Çin'den aldığı Tayvan dahil tüm toprakların ve güçlü adaların Çin'e geri verileceği açıkça belirtilmişti" dedi.

Yi, "ABD'nin ve diğer birkaç ülkenin Tayvan koltuğunu korumak için öne sürdüğü sözde ikili temsil önerisi, herkes için bir kağıt parçasından başka bir şey olmadı. Tek Çin ilkesi, Çin ile diplomatik ilişkilere girerken uluslararası ilişkilerin temel bir normu ve uluslararası toplumun fikir birliği haline geldi. Çinliler sadece Çin'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumakla kalmıyor, aynı zamanda Tayvan Boğazı'ndaki barış ve istikrarı da gerçekten koruyor. Çin barışçıl yeniden birleşme için çalışmaya en büyük samimiyet ve çabalarıyla devam edecektir. Tayvan'ın ayrılıkçı faaliyetlerine en kesin kararlılıkla karşıyız. Çin'in İçişleri'ne müdahale edecek herhangi bir plan, tüm Çinlilerin güçlü muhalefetini karşılamaya ve Çin'in yeniden birleşmesini engellemeye yönelik herhangi bir hareket, tarihin gölgesinde ezilmeye mahkumdur" dedi.