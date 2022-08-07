Çin: 160'tan fazla ülke bunu destekliyor!

Yeni Akit Ankara

Çin Uluslar arası Radyosu’nun verdiği habere göre, Tayvan krizine ilişkin yapılan açıklamalarda, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Taiwan’ı ziyareti ‘kışkırtıcı bir girişim’ olarak nitelenirken, ABD’nin Çin’in iç işlerine karışarak Taiwan Boğazı’ndaki barış ve istikrarı bozmasına karşı çıkıldı. Söz konusu hükümetler ve partiler, Tek Çin politikasını savunarak, Çin’in ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için aldığı tedbirleri desteklediklerini dile getirdi.

BM’nin Cenevre Ofisi Sözcüsü Rheal Leblanc, dün yaptığı açıklamada, 1971 yılında BM Genel Kurulu’nda onaylanan 2758 sayılı karara dayanarak Tek Çin politikasını izlediklerini yineledi. Kremlin Basın Sekreteri Dmitriy Peskov, Pelosi’nin davranışının sözde özgürlük ve demokrasi girişimi değil, ABD’nin provokatif bir adımı olduğunu belirtti. Peskov, Rusya’nın Tek Çin politikasını ve Çin’in aldığı tedbirleri desteklediğini kaydetti.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile önceki gün yaptığı görüşmede, Türkiye’nin Tek Çin politikasına bağlı olduğunu açıkladı. Bunun yanı sıra Yeni Zelanda, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Dominika, Katar, Mozambik ve Sao Tome ve Principe tarafından yapılan açıklamalarda da Tek Çin politikasına destek verildi.