Çimsa’dan, 2018’de 869 milyonluk ihracat Çimsa, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Programı’na uyumlu olarak hazırladığı 2018 Entegre Faaliyet Raporu’nu yayınladı.

Çimsa, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Programı’na uyumlu olarak hazırladığı 2018 Entegre Faaliyet Raporu’nu yayınladı. Çimsa Üst Yöneticisi (CEO) Ülkü Özcan, 2018’de 869 milyon TL değerinde ihracat gerçekleştirdiklerini belirterek, operasyonel karlarının yüzde 50’sinden fazlasının yurtdışından geldiğini bildirdi. ‘Çimsa americas’ yatırımı Özcan, şu değerlendirmelerde bulundu: “2018’de toplam çimento satışımız 8,7 milyon tonu aştı. Uluslararası çimento üreticisi olma yolunda attığımız adımları 2018’de de geliştirerek Çimsa Americas yatırımımızı hayata geçirmek için faaliyetlere devam ettik. ABD pazarında güçlü avantajlar elde etme amacıyla bu yatırımımızı 2019 yılının ilk yarısında tamamlamayı ve operasyonel hale gelmeyi hedefliyoruz.”

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