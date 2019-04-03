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Çimsa’dan, 2018’de 869 milyonluk ihracat

Çimsa, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Programı’na uyumlu olarak hazırladığı 2018 Entegre Faaliyet Raporu’nu yayınladı.

03 Nisan 2019 Çarşamba 11:58
Çimsa’dan, 2018’de 869 milyonluk ihracat

Çimsa, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Programı’na uyumlu olarak hazırladığı 2018 Entegre Faaliyet Raporu’nu yayınladı. Çimsa Üst Yöneticisi (CEO) Ülkü Özcan, 2018’de 869 milyon TL değerinde ihracat gerçekleştirdiklerini belirterek, operasyonel karlarının yüzde 50’sinden fazlasının yurtdışından geldiğini bildirdi.

‘Çimsa americas’ yatırımı

Özcan, şu değerlendirmelerde bulundu: “2018’de toplam çimento satışımız 8,7 milyon tonu aştı. Uluslararası çimento üreticisi olma yolunda attığımız adımları 2018’de de geliştirerek Çimsa Americas yatırımımızı hayata geçirmek için faaliyetlere devam ettik. ABD pazarında güçlü avantajlar elde etme amacıyla bu yatırımımızı 2019 yılının ilk yarısında tamamlamayı ve operasyonel hale gelmeyi hedefliyoruz.

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Haber Tarihi: 03 Nisan 2019 Çarşamba 11:58
  1. Çimsa
  2. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Programı
  3. 2018 Entegre Faaliyet Raporu
  4. Çimsa Üst Yöneticisi (CEO) Ülkü Özcan
  5. ABD

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