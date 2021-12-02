Çimsa ve Bunol bilgi birikimini birleştiriyor

Sabancı, ziyarette “Çimento ve yapı malzemeleri sektörü, her zaman portföyümüz ile stratejimizdeki en önemli faaliyet alanlarından oldu. Bugüne kadar elde ettiğimiz deneyimimizi ve bilgi birikimimizi Bunol’un yarım asırlık tecrübesiyle birleştirerek dünya çapında başarılara imza atacağımıza inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Sabancı, Bunol Çimento Fabrikası’nda daha fazla kadın çalışan olmasını arzu ettiğini de dile getirdi.

Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper ise Çimsa’nın yapı malzemeleri sektörünün global oyuncusu olma yolculuğunda çalışanların rolünün çok büyük olacağını belirtti. Alper, “Bilgi birikimlerimizi paylaşarak Çimsa markasını birlikte daha ileriye taşıyacağız. Global olarak portföyümüze kattığımız her şirket bizim için son derece önemli” dedi.