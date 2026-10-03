Çimko, Halep’te Yeni Entegre Çimento Fabrikası Yatırımını Hayata Geçirmeye Hazırlanıyor

Yap-İşlet-Devret modeliyle hayata geçirilecek; yıllık 1,5 milyon ton klinker ve 2 milyon ton çimento üretim kapasitesiyle bölgenin yeniden imar sürecine önemli katkıda bulunacak. Tesisin yaklaşık 200 kişiye istihdam sağlaması hedefleniyor.

SANKO Holding’in çimento ve hazır beton sektöründe faaliyet gösteren şirketi Çimko, uluslararası pazarlardaki varlığını güçlendirecek bir yatırıma imza atıyor. Çimko tarafından, Suriye’de Halep’in kuzeyindeki sanayi bölgesinde, hammadde ocakları ve ana ulaşım koridorlarına yakınlığıyla kritik öneme sahip Al-Muslimiyah mevkiinde kurulacak Entegre Çimento Fabrikası sayesinde bölgenin kaliteli, güvenilir ve sürdürülebilir çimento ihtiyacının doğrudan yerinde üretim avantajıyla karşılanması hedefleniyor.

Toplam yatırım büyüklüğü yaklaşık 200 milyon dolar olarak öngörülen, iki temel aşamadan oluşan proje; yıllık 1,5 milyon ton klinker ve 2 milyon ton çimento üretimi ile tam entegre üretim üssüne dönüşecek.

SANKO Holding ve Çimko Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu ile Suriye Çimento ve Yapı Malzemeleri Üretim ve Pazarlama Şirketi OMRAN’ın Genel Müdürü Mahmud Fadile arasında, düzenlenen imza töreni ile mutabakata varıldı. 1 Ekim 2026 tarihinde Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Muhammed Nidal eş-Şaar, Suriye Büyükelçisi Dr. Nuh Yılmaz, Suriye Yatırım Otoritesi Halep Başkanı Mim. Mohammad Hazim Lutfi ve Halep Valisi Azzam El-Garib’in de katıldığı imza töreni ile resmiyet kazanan protokol, Suriye'nin yeniden imar sürecinde Türk sanayisinin üretim gücünü sahaya taşıyan bir kilometre taşı niteliği taşıyor.

İmza töreninde, yatırıma ilişkin değerlendirmelerde bulunan SANKO Holding ve Çimko Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, SANKO Topluluğu’nun 120 yılı aşan sanayi tecrübesiyle sorumlu büyüme ve bölgesel kalkınma vizyonunu sınırların ötesine taşımaktan gurur duyduklarını belirterek, "SANKO Holding olarak faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlerde yalnızca üretim tesisleri kurmakla kalmıyor, bulunduğumuz coğrafyaların ekonomik ve sosyal kalkınmasına kalıcı değer katmayı amaçlıyoruz. Çimko ile Halep’te hayata geçireceğimiz Entegre Çimento Fabrikası, yeni dönemde Suriye’deki ilk Türk menşeli entegre çimento fabrikası yatırımı olması bakımından önemli bir adım. Yaklaşık 200 milyon dolarlık bu yatırım sayesinde; Suriye coğrafyasının altyapı ve imar ihtiyaçlarına en üst düzeyde yanıt vermeyi hedefliyoruz. Modern sanayi altyapısıyla hayata geçirilecek bu tesis, bölgesel iş birliğinin ve Suriye’nin yeniden yapılanma sürecine yönelik uzun vadeli ortaklığın önemli bir adımı olacaktır. Tesiste 200 kişiye doğrudan istihdam sağlamayı hedefliyoruz. İstihdamla yerel insan kaynağını geliştirirken, bölgenin geleceğe güvenle taşınmasında çözüm ortağı olmayı sürdüreceğiz.”açıklamasında bulundu.

Törende konuşan Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Muhammed Nidal eş-Şaar, Türkiye, Sanko Holding ve Çimko’ya Halep’te hayata geçirilecek fabrika yatırımı dolayısıyla teşekkür etti. Türkiye ile Suriye arasındaki ekonomik iş birliğinin sanayinin yeniden canlandırılmasında önemli bir rol üstleneceğini belirten eş-Şaar, teknoloji transferinin önemine dikkat çekti. Eş-Şaar, “Suriye’ye yönelik yatırımlar kapsamında kardeş ülkelerle gerçekleştirdiğimiz anlaşmalar ile şirketler ülkemize teknoloji ve bilgi birikimi getirecek. Geçmiş dönemde bu imkânlardan mahrum kaldık. Halep, Suriye’nin en önemli sanayi merkezlerinden biri ve 10 bin yıla dayanan köklü bir geçmişe sahip. Geliştirdiğimiz yatırım fırsatlarıyla Halep’in ve Suriye’nin sanayi altyapısını yeniden canlandırmayı hedefliyoruz” dedi.

Halep’te düzenlenen imza töreninde; Halep Başkonsolosu Muammer Hakan Cengiz, Halep Ticari Ataşeleri Sefa Akyol ve Tekin Çitoğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Abdulkadir Sökücü, MHP Gaziantep İl Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Odası Meclis Başkanı Mehmet Hilmi Teymur, Güneydoğu Anadolu ihracatçılar Birliği Başkanı Mete Akcan, Türk Çimento Birliği CEO’su Volkan Bozay, Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası Genel Sekreteri Serdar Şardan ve Çimko’nun yurtdışı bayileri de yer aldı.