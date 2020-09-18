  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi CİMER’e ihbar yağdı
Ekonomi

CİMER’e ihbar yağdı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2012’de bu yana bin 609 firmaya ait 3 bin 605 parti hileli ürünün ifşa edildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-09-18 10:52:00 -
CİMER’e ihbar yağdı

İfşaatların devam edeceğinin altını çizen Pakdemirli, şu ifadeleri kullandı: “Uygunsuzlukları tespit etmemizde tüketiciler tarafından yapılan ihbarlar, şikâyetler, CİMER ve Alo 174 Gıda Hattı başvurularının payı büyüktür. Bu bakımdan tüketicilerin bu başvurularını sürdürmeleri, halkımızın sağlığının korunması yönündeki çalışmalarımız için büyük önem taşımaktadır. Bir usulsüzlük gördükleri anda vatandaşlarımızın Alo 174 Gıda İhbar Hattı ve 0501 174 0 174 numaralı WhatsApp Gıda İhbar Hattı aracılığıyla bize ulaşmalarını, şikâyetlerini iletmelerini rica ediyorum.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kadere bak! Halil Sezai adliyeye getirilirken 'ezan' okundu
Gündem

Kadere bak! Halil Sezai adliyeye getirilirken 'ezan' okundu

Dün komşusu olan yaşlı adamı arkadaşlarıyla birlikte “Ezan mı okuyorsun sen?” diyerek darp eden Halil Sezai, ifade vermek için adliyeye geti..
YouTuber Enes Batur'dan bir skandal daha!
Gündem

YouTuber Enes Batur'dan bir skandal daha!

Sosyal medyada türlü saçmalıkla gençlere kötü örnek olan ve koronavirüse yakalandığı belirtilen Enes Batur'un evinde izole olmadığı ortaya ç..
Türkiye'den iki ülkeye yerli bomba satışı
Gündem

Türkiye'den iki ülkeye yerli bomba satışı

Savunma Politikası Analisti Turan Oğuz, Türkiye'nin Ukrayna ve Katar'a Bayraktar TB2 ile birlikte SİHA mühimmatlarını da sattığını açıkladı...
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı