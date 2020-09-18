CİMER’e ihbar yağdı

İfşaatların devam edeceğinin altını çizen Pakdemirli, şu ifadeleri kullandı: “Uygunsuzlukları tespit etmemizde tüketiciler tarafından yapılan ihbarlar, şikâyetler, CİMER ve Alo 174 Gıda Hattı başvurularının payı büyüktür. Bu bakımdan tüketicilerin bu başvurularını sürdürmeleri, halkımızın sağlığının korunması yönündeki çalışmalarımız için büyük önem taşımaktadır. Bir usulsüzlük gördükleri anda vatandaşlarımızın Alo 174 Gıda İhbar Hattı ve 0501 174 0 174 numaralı WhatsApp Gıda İhbar Hattı aracılığıyla bize ulaşmalarını, şikâyetlerini iletmelerini rica ediyorum.”