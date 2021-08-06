CİMER’e gönderilen mesajlar duygulandırdı! Millet devletine bakın hangi mesajlarla sahip çıktı!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada; milletin, yangın söndürme çalışmalarında devletin ne denli gayretle çalıştığını iyi bildiğini belirterek, CİMER'e gönderdiği destek mesajlarını paylaştı.

Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımız'a ve sahada çalışan ekiplerimize gelen teşekkür mesajlarından sadece bir kısmı. En kısa sürede yangınları söndürecek, Yeşil Vatanımızı koruyacağız" dedi.

'Yemek yaparım, misafir ederim'

Paylaşımlara göre, İstanbul'dan bir kişi, devletin afetlerde gerekli tedbir ve hizmetleri hızla uyguladığını belirterek, ormanların olduğu dağların tepelerine su dolu büyük tanklar yapılması tavsiyesinde bulundu.

Bartın'dan biri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bakan ve milletvekillerine, salgın ve doğal afetlerde halkın her zaman yanında oldukları için şükranlarını sunduğunu belirtti.