  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
3 terörist öldürüldü
PKK'dan kaçan terörist TSK'nın ikna çalışmaları sonucu teslim oldu
Joe Biden'dan elektrikli araç hamlesi! İmzaladı
CNN aşı olmayan çalışanlarını işten çıkardı
Gündem CİMER’e gönderilen mesajlar duygulandırdı! Millet devletine bakın hangi mesajlarla sahip çıktı!
Gündem

CİMER’e gönderilen mesajlar duygulandırdı! Millet devletine bakın hangi mesajlarla sahip çıktı!

Antalya ve Muğla başta olmak üzere bazı bölgelerde devam eden yangınlarla mücadeleye ilişkin birçok kişi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) destek mesajları gönderdi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından CİMER'e gönderilen destek mesajlarından bazılarını paylaştı. Vatandaşların mesajlarda devlete olan güven duygusu öne çıkarken, algı operasyonları da çürümüş oldu.

Yeniakit Publisher
2021-08-06 12:27:00 - 2021-08-06 12:32:34
CİMER’e gönderilen mesajlar duygulandırdı! Millet devletine bakın hangi mesajlarla sahip çıktı!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada; milletin, yangın söndürme çalışmalarında devletin ne denli gayretle çalıştığını iyi bildiğini belirterek, CİMER'e gönderdiği destek mesajlarını paylaştı.

Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımız'a ve sahada çalışan ekiplerimize gelen teşekkür mesajlarından sadece bir kısmı. En kısa sürede yangınları söndürecek, Yeşil Vatanımızı koruyacağız" dedi.

'Yemek yaparım, misafir ederim'

Paylaşımlara göre, İstanbul'dan bir kişi, devletin afetlerde gerekli tedbir ve hizmetleri hızla uyguladığını belirterek, ormanların olduğu dağların tepelerine su dolu büyük tanklar yapılması tavsiyesinde bulundu.

Bartın'dan biri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bakan ve milletvekillerine, salgın ve doğal afetlerde halkın her zaman yanında oldukları için şükranlarını sunduğunu belirtti.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Sabetay Kemal

Allah şükretmesini unutmayan kardeşlerimizi eksik etmesin.
  • Yanıtla

havva BULUT

ÇOKMU DUGULANDIN AKİT KIYAMAM MARKET FİYATLARINA ELEKTİRİK FİYATLARI DOGAL FİYATLARI ESNAFIN ÇİFÇİN KREDİ BORCLARI DUYGULANIYONMU
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay