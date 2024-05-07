Çimentoda global atak

Global ihtiyaçları yeniden şekillenmesiyle geçtiğimiz günlerde Yapı Malzemeleri Grup Başkanlığı’nı Malzeme Teknolojileri Grup Başkanlığı’na dönüştüren Sabancı Holding, bu yapının ilk adımlarını attığı Çimsa ile önemli bir yatırıma gitti. Çimsa, dünyada gri çimento, beyaz çimento ve kalsiyum alüminat çimento (CAC) üreten tek üretim tesisi olarak gösterilen Mersin’deki fabrikasında yeni CAC yatırımını tamamladı.



YÜZDE 90’I İHRAÇ EDİLECEK

Yaklaşık 1.5 milyar TL’lik yatırımla hayata geçirilen fabrika16 ayda tamamlandı. Tesiste üretilecek ürünlerin yüzde 90’ı ihraç edilecek. Türkiye’nin katma değerli ihracat seferberliğine büyük katkıda bulunmayı hedefleyen tesisle birlikte üretim iki katına çıkacak. Bu adım Çimsa’yı CAC alanında dünyanın en büyük üç üreticisinden biri haline getiriyor.

MALZEME DEVRİMİNİN ATEŞİNİ TAŞIYORUZ’

Fabrikanın açılışında gazetecilerle bir araya gelen Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, global ekonomimde bir kırılım yaşandığınıa dikkat çekti. “Türkiye’yi geleceğe taşıyacak sıçramayı yapacaksak, dünyadaki malzeme devrimine seyirci kalamayız” diyen Alper, şöyle devam etti: “Aksine bu devrimin ateşini biz taşımalıyız. Burak Orhun liderliğinde Malzeme Teknolojileri Grup Başkanlığı’nı kurmamızın altında yatan temel neden de bu. Çimsa da bu alanda önemli bir rol üstlendi. Yapı malzemeleri, dünyanın sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşabilmesi için sorumluluğu en yüksek iş kollarından biri. Bu kapsamda biz Çimsa, Akçansa ya da Sabancı Building Solutions’ı, sadece birer çimento üreticisi olarak konumlamıyoruz. Bugün bize ev sahipliği yapan CAC tesisimiz de bu yaklaşımın bir uzantısı. Çimsa’nın iki temel önceliği var. İlki ana işlerini daha küresel ve daha kârlı hale getirmek. İkincisi ise çimentodan yapı malzemelerine dönüşümü ve ürün çeşitlendirmeyi başarıyla sürdürmek. Bu dönüşümde, CAC bir köprü görevi görüyor.”

MÜNİH-MERSİN KÖPRÜSÜ

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sabancı Holding Malzeme Teknolojileri Grup Başkanı Burak Orhun da yatırım hakkında bilgi verdi. Orhun, “Geçtiğimiz aylarda Münih’te açtığımız Sabancı Teknoloji Merkezi de müşterilerimizin talepleri doğrultusunda CAC ailesinde yenilikçi ürünlerin geliştirilmesinde kilit bir rol üstlenecek. Münih ve Mersin arasındaki kurduğumuz köprüyle, Türkiye ile dünyayı birleştirmeyi sürdüreceğiz. Bu çerçevede, ABD’de yatırımına devam ettiğimiz gri çimento öğütme tesisimizle, Türkiye’de edindiğimiz tecrübeyi yurtdışına taşıyacağız. Yaklaşık 82 milyon dolarlık yatırımla hayata geçireceğimiz tesisimizi de gelecek yılın son çeyreğinde devreye almayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘SON 3 YILDA 89 MİLYAR TL’LİK YATIRIM GERÇEKLEŞTİRDİK’

Sabancı Topluluğu’nun, son yıllarda gerçekleştirdiği yatırımlara değinen Cenk Alper, “Son yıllarda tüm dünyada yatırımlarda ciddi bir yavaşlama gözlemliyoruz. Biz ise Sabancı Topluluğu olarak, uzun vadeli yol haritamızla uyumlu şekilde, yatırımlarımıza kararlılıkla devam ettik. 2021-2023 dönemini kapsayan 3 yıllık süreçte toplam yatırımlarımız 89 milyar TL olarak gerçekleşti. Banka dışı yatırımlarımızın yüzde 25’ini mevcut iş kollarımıza, yüzde 75’ini ise ‘yeni ekonomi’ adını verdiğimiz enerji ve iklim teknolojileri, malzeme teknolojileri ve dijital teknolojiler alanlarına yönlendiriyoruz” diye konuştu.