Çimentocular işin "temeline" inecek

Çimento sektörünün çatı birliği TÜRKÇİMENTO, 2023 yılının ilk yarısına ilişkin üretim ve satış rakamlarını açıkladı. Sektörün %94’ünü temsil eden TÜRKÇİMENTO üyelerinin 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam üretimi geçen yılın aynı dönemine oranla %7,7’lik artışla 36,7 milyon tona yükseldi.

İç satışlarda durum

2023 yılı 6 aylık döneminde iç satışlar da %14,4 artışla 28 milyon tona ulaştı. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde, üretilen çimentonun yaklaşık %21,8’i ihracata konu oldu. Sektör, 2023 yılına, 2022 yılı Ocak ayının baz etkisiyle, iç piyasada artış ve ihracatta düşüş ile başlamıştı.

Enerji de sektörü etkiledi

Türkiye Çimento Sanayicileri Birliği (TÜRKÇİMENTO) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yücelik, 2023 yılının ilk yarısına ilişkin “2023'ün ilk yarısında üretim ve iç satışta artışlar yaşadık. Ancak işçi ücretleri ve enerji fiyatlarındaki artışlardan sektörümüzün etkilenmemesi mümkün değil. Yılın ikinci yarısında ilk yarıya kıyasla daha farklı ve olumlu bir resmin ortaya çıkmasını bekliyoruz. Yaşadığımız deprem felaketiyle tetiklenen kentsel dönüşüm çalışmaları ve devam etmekte olan alt yapı projeleriyle ülkemizde çimento ihtiyacını artıracağını öngörüyoruz" dedi.

İşte 8 aylık rakamlar!

İhracatçı Birlikleri’nin geçici verilerine göre, 2023 Ocak-Ağustos döneminde çimento sektörünün toplam ihracatı değer bazında geçen yılın aynı dönemine göre %19,3 oranında gerileyerek 870 milyon dolara indi. Toplam ihracat miktarı ise 8 aylık dönemde %31,7 oranında azalarak 13,4 milyon tona geriledi. Klinker ihracatındaki düşüş ise miktar bazında %63,5’i, değer bazında %60,3’ü buldu. Sektörün 8 aylık toplam 13,4 milyon tonluk ihracatının 11 milyon tonu çimento; 2,4 milyon tonu ise klinkerden oluştu.



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