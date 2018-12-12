THY- Euroleague
0553 313 94 23

Cimbom'un muhtemel rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi son 32 turuna katılmaya hak kazanan Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu.

12 Aralık 2018 Çarşamba 18:40
Cimbom'un muhtemel rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 takım birbiriyle eşleşecek. Avrupa Ligi'nden üst tura çıkan 24 takımın yanı sıra aralarında Galatasaray'ın da yer aldığı Şampiyonlar Ligi'nden gelen 8 takım mücadele edecek. Cimbomu zorlu rakipler bekliyor.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu kura çekimi artık herkesin merak konusu. Bu sezon Fenerbahçe, Beşiktaş, Akhisarspor ile başladığımız macerada grup aşamasından sonra Galatasaray da yer alacak. Topladığı 4 puanla Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazanan Galatasaray, en iyi 4 takım arasına girmeyi başaramadı ve kura çekiminde seri başı olma hakkını kaybetti.

Sarı-Kırmızılılar, daha önce üst tura çıkmayı garantileyen Fenerbahçe ile birlikte rakibini belirleyecek. Beşiktaş'ın yoluna devam edip etmeyeceği ise gruptaki son sınavı olan Malmö mücadelesinde belli olacak.

Peki Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 takım birbiriyle eşleşecek. Avrupa Ligi'nden üst tura çıkan 24 takımın yanı sıra aralarında Galatasaray'ın da yer aldığı Şampiyonlar Ligi'nden gelen 8 takım mücadele edecek.

Avrupa Ligi kura çekimi 17 Aralık Pazartesi günü saat 15.00'te çekilecek. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri bu kura çekimi ile belli olacak. Beşiktaş da grubundan çıkmayı başarırsa, üç temsilcimiz kura çekiminde rakiplerini bekleyecek.

Bilindiği üzere gruplarda mücadele eden Akhisarspor ise son maçlar öncesi üst tura çıkma şansını yitirmişti.

Galatasaray'ın muhtemel rakiplerinden 7'si kesinleşti

D Grubu'nu 3. sırada tamamlayan Galatasaray, Avrupa Ligi son 32 turu kurasında seri başı olamadığı için, statü gereği UEFA Avrupa Ligi gruplarını lider tamamlayan takımlardan biriyle eşleşecek.

Son maçlar öncesinde grup liderliğini garantileyen 7 takımın, Galatasaray'ın muhtemel rakipleri arasına girmesi kesinleşti.

İşte o takımlar:

Salzburg

Zenit

Dinamo Zagreb

Arsenal

Dinamo Kiev

Chelsea

Eintracht Frankfurt

Öte yandan henüz liderleri kesinleşmeyen gruplardaki muhtemel rakip adayları ise şu şekilde (Satırdaki takımlardan yalnızca biri muhtemel rakip olabilir)

Bayer Leverkusen / Zürih

Real Betis / Milan

Villareal / Rapid Wien / Glasgow Rangers

Genk / Malmö / Sarpsborg

Krasnodar / Sevilla / Standard Liege

Maçlar 14-21 Şubat'ta

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turunun ilk maçları 14 Şubat'ta, rövanşları 21 Şubat'ta oynanacak. Bir sonraki tur için kura çekimi ise 22 Şubat'ta yapılacak.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 18:40
  1. Galatasaray
  2. UEFA Avrupa Ligi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Süper Lig Hakemleri Değerlendirme Semineri yapıldı
    1. Süper Lig Hakemleri Değerlendirme..
    2. Helâl kazanca teşvik eve saadet ve..
    3. El Bab'da patlama! Ölü ve yaralılar var
    4. Akhisarspor- Standard Liege maçına doğru
    5. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    6. Macaristan'da tartışmalı yasa kabul..
    7. FETÖ şüphelisi 22 jandarma görevlisi..
    8. Christian Bale: Trump'ı bozuntuya..
    9. Ses kısılmasını ciddiye almalısınız
    10. Yunanistan'ın olay yaratacak Türkiye..
    11. FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik..
    12. Davalık olduğu inşaatçının ofisine..
    13. Anti-Balaka silahlı grubunun eski..
    14. Mutfağımızdaki en büyük tehlike...
    15. Suriye sınırına tank ve fırtına obüs..
    16. Bakan Çavuşoğlu'ndan sürpriz görüşme
    17. Rize Emniyet Müdürlüğündeki silahlı..
    18. Türkiye geneli il ilçe CHP 2019..
    19. AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan..
    20. Akkuyu NGS'nin kurulduğu Mersin'de..
    Prens Selman'ın öğretmeni, tüm bilinmeyenleri anlattı! Şok ifadeler
    Prens Selman'ın öğretmeni, tüm bilinmeyenleri anlattı! Şok ifadeler
    Harekete geçtiler! FETÖ'nün yeni 'Gezi' tezgahı
    Harekete geçtiler! FETÖ'nün yeni 'Gezi' tezgahı
    “Bu fotoğraf, AK Parti ve Saadet arasında uçurum olmadığının kanıtıdır”
    “Bu fotoğraf, AK Parti ve Saadet arasında uçurum olmadığının kanıtıdır”
    O büyükşehir için bomba açıklama! 'AK Parti yüzde 99 MHP'ye bırakacak'
    O büyükşehir için bomba açıklama! 'AK Parti yüzde 99 MHP'ye bırakacak'
    Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit oldu
    Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit oldu

    Günün Karikatürü

    12 Aralık 2018
    Kılıçdaroğlu'na AK Partililerden tokat gibi cevap!
    Kılıçdaroğlu'na AK Partililerden tokat gibi cevap!
    Meteoroloji açıkladı: Donacağız!
    Meteoroloji açıkladı: Donacağız!