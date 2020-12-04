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Spor Cimbom’un ‘Cesur Yürek’i ile ilgili sevindirici gelişme
Spor

Cimbom’un ‘Cesur Yürek’i ile ilgili sevindirici gelişme

Taraftarların ‘Cesur Yürek’ diye seslendiği Taylan Antalyalı’ya devre arasında yönetimden jest geliyor. Yönetim genç yıldızın maaşına yüzde 100 zam yapacak. Yıllık maaşını 4.4 milyon liraya yükseltecek. Yönetimin, Teknik Direktör Fatih Terim ile yaptığı görüşmeden sonra böyle bir karar aldığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-04 15:59:00 -
Cimbom’un ‘Cesur Yürek’i ile ilgili sevindirici gelişme

Taraftarların 'Cesur Yürek' diye seslendiği Taylan Antalyalı'ya devre arasında yönetimden jest geliyor.

Yönetim genç yıldızın maaşına yüzde 100 zam yapacak. Taylan Antalyalı takımda kalmaya devam edecek.

Takvim'in haberine göre; Galatasaray'da son dönemde ortaya koyduğu futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan genç yıldız yıllık 2.2 milyon lira kazanıyor. Yönetim, Taylan Antalyalı'nın maaşına devre arasında iyileştirme yapacak.

Sarı-kırmızılı Yönetimin Taylan Antalyalı'ya yüzde 100 zam yapacak ve yıllık maaşını 4.4 milyon liraya yükseltecek.

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