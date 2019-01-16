Cimbom'da Ozan'dan sonra bir ayrılık daha!

Galatasaray, uzun süredir takımdan ayrılmayı kabul etmeyen ve taraftarın da tepkisini çeken Tarık Çamdal'ın sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti.

Galatasaray Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

Profesyonel Futbolcu Tarık Çamdal'ın sözleşmesi şirketimiz tarafından tek taraflı olarak feshedilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.