Cimbom'da Ozan'dan sonra bir ayrılık daha!
Galatasaray'da uzun süredir forma giymeyen defans oyuncusu Tarık Çamdal'ın sözleşmesi tek taraflı olarak feshedildi.16 Ocak 2019 Çarşamba 14:48
Galatasaray, uzun süredir takımdan ayrılmayı kabul etmeyen ve taraftarın da tepkisini çeken Tarık Çamdal'ın sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti.
Galatasaray Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:
Profesyonel Futbolcu Tarık Çamdal'ın sözleşmesi şirketimiz tarafından tek taraflı olarak feshedilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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