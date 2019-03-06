Cimbom'da ayrılık kesinleşti! Sezon sonu gidiyor

Galatasaray'da sezon başında Akhisar'dan transfer edilen Ömer Bayram gözden çabuk düştü.

Beklentilerin altında kalan ve Emre Taşdemir'in gelişi sonrası 3. sol bek pozisyonuna düşen Ömer Bayram ile yolların ayrılma ihtimali yükseldi.

Defansın solunda son tercih konumunda yer alan oyuncunun formayı kapabilmesi için formunu yükseltmesi bekleniyor. Aksi takdirde 27 yaşındaki futbolcudan sezon sonunda kendisine takım bakması istenecek.

Beklentilerin altında kaldı

Ömer Bayram, sezon başında Akhisarspor'dan Galatasaray'a 400 bin Euro'ya transfer olmuştu.

Ömer Bayram bu sezon Galatasaray forması altında 23 maça çıkmış ve 1 gol, 3 asistlik bir performans ortaya koymuştu.

Konu hakkında yaptığı açıklamada ise, 'Yeni geldim Galatasaray'a. Oynadığım maçlarda alışma esnasında zor günler geçirdim. İlk önce kendimiz eleştiririm ama bu dönemde en iyi olan oynasın. Yuto, Emre ve ben, güzel kalitede sol bekleriz.'' sözlerini kullandı.