Cimbom'a dev golcü! Terim onay verirse alınacak

Fransız yıldız Bafetimbi Gomis'in satılmasından sonra UEFA ile yaptığı Finansal Fair Play (FFP) anlaşması yüzünden forvet alamayan Galatasaray yönetimi, devre arası için dört koldan golcü arıyor. Sarı-kırmızılı ekibin önceliği serbest durumda olan futbolcular.

Öncelik bedava golcüler

Santrfor transferi için taraftarlara söz veren Başkan Mustafa Cengiz çalışmaları yakından takip ederken, sarı-kırmızılı kulübe bonservisi elinde olan Lacina Traore önerildi. 2.03 boyundaki Fildişili forvetin menajerleri Alfred Obrou ve Feridun Şal'ın Galatasaraylı yetkililerle görüştüğü öğrenildi.

Terim'in cevabı bekleniyor

Geçen sezonu Fransa'da Amiens forması ile tamamlayan Traore yazın hiçbir kulüple anlaşamadı. Son takımında 18 maçta forma giyen 28 yaşındaki futbolcu, ağları havalandıramadı.

Fildişi Sahilli golcü için Terim'in cevabı bekleniyor. Tecrübel teknik adam onay verirse yönetim transferi bitirecek.