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Cimbom gözü Fenerbahçeli yıldıza dikti!

Fenerbahçe'de isteneni veremeyen Ozan Tufan için Galatasaray harekete geçti. Cim Bom, Sarı-Lacivertlilere 2 milyon euro bonservis bedeli önerecek; son sözü Cocu söyleyecek.

28 Haziran 2018 Perşembe 11:13
Cimbom gözü Fenerbahçeli yıldıza dikti!

Galatasaray yönetimi, Fatih Terim’in direktifi doğrultusunda Ozan Tufan için harekete geçmeye hazırlanıyor. Cim Bom, Sarı-Lacivertliler'e 2 milyon euro bonservis bedeli önerecek. Ozan konusunda son kararı yeni teknik direktör Cocu verecek.

''ALABİLİYORSAK ALALIM''

Fenerbahçe’de geçtiğimiz sezon kötü bir performans sergileyen ve zaman zaman kadro dışı bırakılan Ozan Tufan için Galatasaray harekete geçti. Teknik direktör Fatih Terim’in geçtiğimiz günlerde Başkan Mustafa Cengiz ve 2.Başkan Abdurrahim Albayrak’la yaptığı görüşmede 23 yaşındaki oyuncunun ismini verdiği ve ''Ozan kaliteli bir isim, alabiliyorsak alalım'' dediği öğrenildi.

''OTURUR KONUŞURUZ''

Sarı-kırmızılı yönetim, bu görüşmenin ardından Fenerbahçe’yle irtibata geçerek Ozan hakkında bilgi aldı. Bir Sarı-Lacivertli yöneticinin Galatasaray’a, ''Şu anda satmak gibi bir düşüncemiz yok. Ancak yeni hocamız ne karar verir bilemeyiz. Olumsuz rapor verirse oturur konuşuruz'' dediği ileri sürüldü. Galatasaray transfer komitesi şimdi Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Phillip Cocu’nun vereceği kararı beklemeye başladı.

UZUN ARADAN SONRA TRANSFER

Fenerbahçe'den olumlu bir dönüş gelirse pazarlıklar başlayacak. Galatasaray’ın Ozan Tufan için ayırdığı bütçe ise 2 milyon euro. Fenerbahçe’yle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki oyuncu, 2015 yaz transfer döneminde Bursaspor’dan Sarı-Lacivertliler’e 7 milyon euroya gelmişti. Fenerbahçe yönetimi Galatasaray’ın bu teklifini kabul ederse uzun bir aradan sonra iki takım arasında transfer gerçekleşecek.

(Güneş)

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 11:13
  1. Fenerbahçe
  2. Galatasaray
  3. Ozan Tufan
  4. Bursaspor
  5. Fatih Terim
  6. Abdurrahim Albayrak
  7. Phillip Cocu

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