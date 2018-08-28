Cimbom gol oldu yağdı! Galatasaray 6-0 Alanyaspor

Süper Lig'in 3. haftasının kapanış maçında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti.

İlk yarısı 1-0 biten karşılaşmanın ikinci yarısı nefesleri kesti. Maçı baştan sona üstün götüren Sarı Kırmızılı ekip sahadan 6-0'lık galibiyetle ayrıldı. Galatasaray'a galibiyeti getiren goller Fernando, Sinan Gümüş (2), Eren Derdiyok, Emre Akbaba (2) ve Onyekuru'dan geldi.

Bu sonucun ardından 3'te 3 yapan Galatasaray, 9 puana ulaştı ve averajla liderlik koltuğuna oturdu. Aytemiz Alanyaspor ise 3. maçından da mağlup ayrılarak 0 puan ile son sırada kaldı.