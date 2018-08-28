Cimbom gol oldu yağdı! Galatasaray 6-0 Alanyaspor
Süper Lig'in 3. haftasında evinde Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Galatasaray, rakibini 6-0'lık galibiyetle ezdi. Galatasaray'ın yeni transferi Emre Akbaba da ilk kez ilk 11'de forma giyerek eski takımına 2 gol attı.28 Ağustos 2018 Salı 00:40
Süper Lig'in 3. haftasının kapanış maçında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti.
İlk yarısı 1-0 biten karşılaşmanın ikinci yarısı nefesleri kesti. Maçı baştan sona üstün götüren Sarı Kırmızılı ekip sahadan 6-0'lık galibiyetle ayrıldı. Galatasaray'a galibiyeti getiren goller Fernando, Sinan Gümüş (2), Eren Derdiyok, Emre Akbaba (2) ve Onyekuru'dan geldi.
Bu sonucun ardından 3'te 3 yapan Galatasaray, 9 puana ulaştı ve averajla liderlik koltuğuna oturdu. Aytemiz Alanyaspor ise 3. maçından da mağlup ayrılarak 0 puan ile son sırada kaldı.
YORUM YAZ