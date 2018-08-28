THY - İstanbul
0553 313 94 23

Cimbom gol oldu yağdı! Galatasaray 6-0 Alanyaspor

Süper Lig'in 3. haftasında evinde Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Galatasaray, rakibini 6-0'lık galibiyetle ezdi. Galatasaray'ın yeni transferi Emre Akbaba da ilk kez ilk 11'de forma giyerek eski takımına 2 gol attı.

28 Ağustos 2018 Salı 00:40
Cimbom gol oldu yağdı! Galatasaray 6-0 Alanyaspor

Süper Lig'in 3. haftasının kapanış maçında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti.

İlk yarısı 1-0 biten karşılaşmanın ikinci yarısı nefesleri kesti. Maçı baştan sona üstün götüren Sarı Kırmızılı ekip sahadan 6-0'lık galibiyetle ayrıldı. Galatasaray'a galibiyeti getiren goller Fernando, Sinan Gümüş (2), Eren Derdiyok, Emre Akbaba (2) ve Onyekuru'dan geldi.

Bu sonucun ardından 3'te 3 yapan Galatasaray, 9 puana ulaştı ve averajla liderlik koltuğuna oturdu. Aytemiz Alanyaspor ise 3. maçından da mağlup ayrılarak 0 puan ile son sırada kaldı.

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 00:40
  1. Galatasaray
  2. Alanyaspor

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Almanya karıştı! Gösteriler sağ-sol çatışmasına dönüştü
    1. Almanya karıştı! Gösteriler sağ-sol..
    2. Cimbom gol oldu yağdı! Galatasaray 6-0..
    3. Bursalı hacılara coşkulu karşılama!
    4. Fransız ordusundan o ülkede DEAŞ'a..
    5. McCain cenazesine bile istememişti,..
    6. Oğlanın lüks tutkusu Kemal'i..
    7. Feribotta kamyonet devrildi!
    8. ABD'nin 'S-400'den vazgeçin' teklifine..
    9. 'Katil Arılar' filmi gerçek oldu!..
    10. Ankara'da şarbon alarmı! Bölge..
    11. Dünya yıldızlarını getiren başkan..
    12. Askerler arasındaki gerginlik sınır..
    13. Filistinli Dini İşler Bakanı Şeyh..
    14. İranlı bakandan açıklama: ABD o güce..
    15. ABD’den Kuzey Kore diplomasisi
    16. Facebook o ülkedeki hesapları kaldırdı!
    17. Hulusi Akar, James Mattis ile görüştü
    18. Başakşehir 3 puanı 3 golle aldı
    19. Merkel ve Trump'tan kritik görüşme!
    20. Yahudi yerleşimcilerin ırkçı..
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    Rusya'dan ortak savaş uçağı açıklaması
    Rusya'dan ortak savaş uçağı açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan İran'a kritik ziyaret
    Başkan Erdoğan'dan İran'a kritik ziyaret
    Körfez'de büyük gerginlik! "ABD'nin orada işi yok"
    Körfez'de büyük gerginlik! "ABD'nin orada işi yok"
    2018 yaz tatili ne zaman bitecek?
    2018 yaz tatili ne zaman bitecek?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Ekonomi Bakanlığı önerdi, Rusya bölünüyor!
    Ekonomi Bakanlığı önerdi, Rusya bölünüyor!
    Casado'dan 'Sarraf' itirafı: Evet rüşvet aldım!
    Casado'dan 'Sarraf' itirafı: Evet rüşvet aldım!