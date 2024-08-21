Cim-Bom'dan şaşırtan karar! Beşiktaş da istiyordu, Okan Buruk devreye girdi...

EMİRCAN KIŞLACIK- Galatasaray takıma takviye yapmak için kolları sıvadı. Beşiktaş'ın da devrede olduğu İtalyan yıldız için düğmeye basıldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da hazırlıklar devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off mücadelesinde Young Boys ile karşılaşacak sarı-kırmızılılarda transfer mesaisi de bir yandan sürüyor. Hücum bölgesi için Kerem Aktürkoğlu'nun olası ayrılığına karşı alternatif isimleri hazır tutan Galatasaray, Beşiktaş'ın da istediği yıldız futbolcunun transferi için harekete geçmeye hazırlanıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ön elemeleri geçip mücadele etmek isten Galatasaray, transfer listesini de bu ölçüde şekillendiriyor. Galatasaray, 26 yaşındaki yıldız futbolcu Federico Chiesa için nabız yokladı.

İtalya Serie A ekibi Juventus forması giyen futbolcunun durumunu soran sarı-kırmızılılar, İtalyan oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

Federico Chiesa, geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla 37 maçta forma giydi.

29 karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Chiesa, 10 gol 2 asistlik performans sergiledi. Hücum bölgesinde görev yapan İtalyan yıldız, sol kanat mevkisinin yanı sıra sağ kanat ve forvet arkasında da görev yapabiliyor. İtalya Milli Takımı ile 51 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 7 gol kaydetti.

Yıldız futbolcunun siyah-beyazlı takım ile olan sözleşmesi 2025 Haziran'a kadar devam ediyor.





ÖNE ÇIKAN VİDEO