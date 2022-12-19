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Spor Cim-Bom'da neydi, Sevilla'da ne oldu!
Spor

Cim-Bom'da neydi, Sevilla'da ne oldu!

Galatasaray'da oynadığı futbolla tam not alan ve kaptanlık pazubandını bile takan Marcao, gittiği Sevilla'da gün yüzü görmüyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-19 15:48:00 -
Cim-Bom'da neydi, Sevilla'da ne oldu!

La Liga ekiplerinden Sevilla, Marcao’nun yaşadığı sakatlık sonrasında en az 3 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Sevilla’nın bu sezon başında Galatasaray’dan transfer ettiği Brezilyalı stoper Marcao’nun sakatlık durumuyla ilgili resmi internet sitesinden açıklamalarda bulundu.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2 Kasım’da İngiltere’de Manchester City ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında sağ bacağının femoris biceps kasında lif yırtığı yaşayan Brezilyalı stoper Marcao’nun cuma günü bir operasyon geçireceği ve sahalardan en az 12 hafta uzak kalacağı ifade edildi.

Galatasaray'dan 12 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Marcao, daha önce de 2 kez sakatlanarak 2 ay sahalardan uzak kalmıştı.

Sevilla'da 5 ayda 3. sakatlığını yaşayan Marcao, Galatasaray'da geçirdiği 2.5 yıl boyunca sadece 2 ay sakatlığından dolayı forma giyememişti.

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