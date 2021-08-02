Cim-Bom'da Falcao ve Feghouli kararı!
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, MHK Yaz Semineri'nin ardından sarı-kırmızılıların transfer gündemiyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu.
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, MHK Yaz Semineri'nin ardından sarı-kırmızılıların transfer gündemiyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Elmas, "Falcao ve Feghouli ile görüştüm. İkisini de gelecek sezon kadroda düşünmüyoruz." dedi. Galatasaray Kıulübü Başkanı Burak Elmas, transfer konusunda açıklamalarda bulundu. Elmas, Morutan transferi hakkında, "Girişimimiz olmayacak" diyerek Rumen futbolcuya kapıyı kapattı. Falcao ve Feghouli ile görüştüğünü açıklayan Elmas, "İkisini de gelecek sezon kadroda düşünmüyoruz. Kendilerine kulüp bulmalarını istedik." dedi.