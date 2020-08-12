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Aktüel

Cilvegözü'nden Suriye'ye 7 ayda 10 bin 115 yardım tırı gönderildi

Yeniakit Publisher
2020-08-12 17:03:00 -
Cilvegözü'nden Suriye'ye 7 ayda 10 bin 115 yardım tırı gönderildi

HATAY (AA) - Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye bu yılın 7 ayında 10 bin 115 yardım tırı gönderildi.

Türkiye ve diğer ülkelerde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarınca temin edilen yardım malzemelerini taşıyan tırlar, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçerek tampon bölgeye gidiyor.

Suriye tarafına geçen tırlar, yüklerini tampon bölgedeki araçlara aktarıp dönüyor.

Yoğunluğun yaşandığı ve zaman zaman uzun kuyrukların oluştuğu sınır kapısından 2020 yılının 7 ayında 10 bin 115 yardım tırı geçti.

Tırların çıkışlarını sürüyor.


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