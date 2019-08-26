0553 313 94 23

Ciltteki nem dengesine dikkat

Dr.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 10:14
Ciltteki nem dengesine dikkat

Dr. Biran Ekici, ciltteki nem dengesine dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.


Medikal Estetik Hekimi Dr. Biran Ekici, “Somon DNA saf hyaluronik asit ve somon balığı sütlerinden elde edilen DNA molekülleri sayesinde, ciltte hücre yenilemesi sağlanması amaçlanır. Bu sayede hızlı bir gençleşme ve canlandırma etkisi oluşturan somon DNA yöntemi son dönemde oldukça popüler olmuştur. Somon DNA’sı yöntemi tek başına kullanılabileceği gibi PRP, frakasiyonel lazer, ip uygulamaları, botoks ve dolgu uygulamaları ile de kombine edilebilecek önemli bir anti-aging seçeneği haline gelmiştir” dedi.


Somon DNA tedavisinin, bilimsel olarak iki aşamada uygulandığını ifade eden Dr. Ekici, “İlk aşamada cilt menlendirilir, hyaluronik asit tedavisi sayesinde cildin kaybettiği nem dengesi düzene sokulur ve sonrasında tedaviye başlamak için alt yapı hazırlanır. İkinci aşamada somon balıklarının sütlerinden elde edilen serumun enjekte işlemi ile deri altına yerleştirilir. Bu uygulama sayesinde aynı zamanda UV ışınları, alkol, sigara gibi olumsuz etkenlerden dolayı görülen eksiklikleri tamamlamak amaçlanır. Uygulama sonrası ciltte gün geçtikçe gençleşme ve canlanma görüldüğü gözlemlenmiştir. İçeriğindeki B kompleks vitaminleri, onarıcı proteinler ve hyaluronik asit cildi nemlendirir, kollajen ve elastik lifleri yeniler, cilt altındaki dolaşımı artırarak cildin kendini yenilemesini sağlar. Enjeksiyonlar ayda 1 seans ve toplam 3-4 seans şeklinde yapılmaktadır” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 10:14
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Esnaf odasından ’Çin malı kırtasiye ürünü’ uyarısı
    1. Esnaf odasından ’Çin malı kırtasiye..
    2. Şaphaneliler kaymakam istiyor
    3. Toplu ulaşıma zam
    4. Türkiye ekonomisi için kritik veri..
    5. Otomobil bagajında tehlikeli yolculuk
    6. Mardin’de atlı turizm dönemi
    7. Nazım Baltakesen; “Toplu sözleşmenin..
    8. Büyükçekmece’de Halk Akademisi Sahne..
    9. Kaş’ta çıkan orman yangını büyümeden..
    10. Kapasite kullanım oranı ağustosta..
    11. Ciltteki nem dengesine dikkat
    12. Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD,..
    13. HDP'li vekiller yine şaşırtmadı!..
    14. Alaşehir’de evlenecek çiftler iki..
    15. Japonya'da kadın dağcı Fuji Dağı'nda..
    16. Diş çürüğü oluşumunu engellemenin..
    17. Toplu taşıma araçlarında klima ve açık..
    18. Sektörel güven endeksleri açıklandı
    19. Piyasa güne artı rezervle başladı
    20. Malazgirt Zaferinin 948. yıl dönümü
    21. Vücut çatlakları kadınların..
    22. Aydemir: ‘Kızıl elmamız hak ve..
    23. Şarampolde can pazarı
    24. Gül cephesinden Davutoğlu’na tepki:..
    25. Uyku apnesine Anka’da teşhis ve tedavi
    26. Asya borsaları
    27. (Özel) İnatçı yavru kedi itfaiye..
    28. (Özel) Asel bebek için ‘yaşatın’..
    29. Başkan Dr. Palancıoğlu:
    30. İzmir’de 69 düzensiz göçmen yakalandı
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!
    Tehditleri ortadan kaldıracak! İşte Türkiye’nin yeni silahı
    Tehditleri ortadan kaldıracak! İşte Türkiye’nin yeni silahı

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Yusuf Kaplan'dan İhsan Şenocak tepkisi! 'Faşist bunlar'
    Yusuf Kaplan'dan İhsan Şenocak tepkisi! 'Faşist bunlar'
    Böylesi ancak mizahta olur! İsmi yüzünden başına gelmeyen kalmadı
    Böylesi ancak mizahta olur! İsmi yüzünden başına gelmeyen kalmadı