Ciltteki kırışıklıklarla savaşın

Zaman içinde hemen herkeste yüz ve belli bölgelerde kırışıklık meydana gelir. Bu durumu önlemek ve geciktirmek için uzmanlar krem önerir. Bu kremi evde doğal malzemelerle yapmanız mümkün. Kırışıklıklara savaş açın, işte tarifimiz.

Malzemeler

2 bardak su

4 yemek kaşığı bal mumu

Yarım su bardağı Hindistan cevizi yağı

Yarım su bardağı zeytinyağı

15 damla kuşburnu yağı

5-6 damla gül yağı

10 damla badem yağı

1 ampul E vitamini

Yapılışı

2 bardak kaynatmış olduğunuz suyu bir tencerenin üzerinde cam bir kaba dökün. Bu kaba 4 yemek kaşığı bal mumu, yarım su bardağı Hindistan cevizi, yarım su bardağı zeytinyağı ekleyin. Tüm bu malzemeleri ısıtarak karıştırın. Devamında kuşburnu yağı, gül ve badem yağı ekleyin. Bu karışım soğuduktan sonra E vitamin kapsülünü ekleyin ve karıştırın. Hazırladığınız kremi günde 2 defa sabah ve akşam olarak uygulayın.