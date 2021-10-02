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Kadın - Aile Ciltteki kırışıklıklarla savaşın
Kadın - Aile

Ciltteki kırışıklıklarla savaşın

Zaman içinde hemen herkeste yüz ve belli bölgelerde kırışıklık meydana gelir.

Yeniakit Publisher
2021-10-02 10:19:00 -
Ciltteki kırışıklıklarla savaşın

Zaman içinde hemen herkeste yüz ve belli bölgelerde kırışıklık meydana gelir. Bu durumu önlemek ve geciktirmek için uzmanlar krem önerir. Bu kremi evde doğal malzemelerle yapmanız mümkün. Kırışıklıklara savaş açın, işte tarifimiz.

Malzemeler

  • 2 bardak su
  • 4 yemek kaşığı bal mumu
  • Yarım su bardağı Hindistan cevizi yağı
  • Yarım su bardağı zeytinyağı
  • 15 damla kuşburnu yağı
  • 5-6 damla gül yağı
  • 10 damla badem yağı
  • 1 ampul E vitamini 

Yapılışı

2 bardak kaynatmış olduğunuz suyu bir tencerenin üzerinde cam bir kaba dökün. Bu kaba 4 yemek kaşığı bal mumu, yarım su bardağı Hindistan cevizi, yarım su bardağı zeytinyağı ekleyin. Tüm bu malzemeleri ısıtarak karıştırın. Devamında kuşburnu yağı, gül ve badem yağı ekleyin. Bu karışım soğuduktan sonra E vitamin kapsülünü ekleyin ve karıştırın. Hazırladığınız kremi günde 2 defa sabah ve akşam olarak uygulayın.

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