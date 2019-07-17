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Cilt ve gözenek temizliğinde dikkat edilmesi gerekenler

Cildin düzenli olarak temizlenmesi gerekir. Temizlenmediği takdirde, siyah nokta ve sivilce gibi oluşumlarla karşılaşmanız mümkün.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:27
Cilt ve gözenek temizliğinde dikkat edilmesi gerekenler

En önemli nokta, ne tür bir cilde sahip olduğunuzu bilmenizdir. Buna göre cilt bakım rutininizi, gerektiğince uygulayabilirsiniz. 

Eğer cildinizde sivilce oluşumu varsa, yediklerinize dikkat etmeli ve doğal ürünlerle temizlemelisiniz.

Eğer cildinizde siyah nokta varsa, düzenli olarak derin temizlikler yapmalı ve cildinizi nemlendirmelisiniz. Cildin yağlı olması ile nemli olması arasında fark vardır. 

Gözenekleri açarak yapılabilecek cilt temizleme yöntemleri

Eğer cildinizi doğru temizleyemez, kirlerin birikmesine müsaade ederseniz, sivilce ve siyah nokta meydana gelecektir. Vücuttaki yağın dışarı çıkması durumu "siyah nokta"dır. Yağın toz, kir ve gözenek içerisindeki deri kalıntılarıyla harmanlanması da "sivilce"dir. Diğer oluşumlar da bunlara benzerdir.

1-Peeling

Peeling, içerisinde bulundurduğu tanecikler sayesinde, cilt bakım ürününün, cildinizi temizlemesi durumudur. Yüzeysel bir temizliktense, ovalayarak, derinlere ve gözeneklere temas ederek temizlemek isteyenlerin kullanacağı bir yöntemdir. 

Ancak bütün deriyi tahriş etme ve kurutma gibi sorunları beraberinde getireceği için, dikkatli kullanılmalıdır. Aynı zamanda peeling sonrası nemlendiriciler kullanılmalıdır.

2-Yüz buharı

Gözeneklerin açılmasını sağlayan ve oldukça etkili olan bir yöntemdir. Özellikle siyah noktaları temizlemeded etkindir. Cildinizin ferahlamasını sağlar.

Fakat buhar uygulamasından sonra cilt yeteri kadar temizlenmeli ve gözenek sıkılaştırıcılar kullanılmalıdır.

Aksi halde gözeneklerin tekrar dolması çok basit hale gelecektir.

3-Kil maskeleri

Çamurun doğal yapısı hiçbir sorun çıkarmaz. Doğal bir kille bütün vücudunuzu temizlemeniz mümkündür. Hatta saçlara uygulanarak, saç foliküllerini harekete geçirir, kan dolaşımını hızlandırır ve saç oluşumuna etkisi vardır. 

Cilt tipinize göre bir kil rengi bularak bütün bakımınızda kullanabilirsiniz. 

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:27
  1. Cilt ve gözenek temizliğinde dikkat edilmesi gerekenler

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