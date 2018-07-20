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Cilt lekelerine doğal çözüm

Cilt lekeleri hepimizin ortak sorunu. bunlardan kurtulmak için doğal yöntemleri deneyebilirsiniz. İşte cilt lekelerinden kurtulmak için deneyebileceğiniz birkaç tarif...

20 Temmuz 2018 Cuma 21:43
Cilt lekelerine doğal çözüm

GÜNEŞ

Lekelerin başlıca oluşma nedeni güneş. Cilt tipiniz ve hassasiyetinize göre kısa veya uzun süreli, az veya çok güneşe maruz kalmak leke oluşumuna neden olur; ayrıca kırışmalara da.

Yani önce güneşten sakınmak gerekiyor, hem de yalnızca yaz aylarında değil, yıl boyunca. Eğer çok açık renk ve hassas bir cildiniz varsa koruma faktörlü güneş kremlerini, güneşin varlığını hissettirdiği günlerin tümünde kullanmalısınız.

PORTAKAL KABUĞU

Portakal kabuğunda bol miktarda C vitamini ve antioksidan vardır. Cildi canlandırır aynı zamanda lekeleri yok eder.

Portakal kabuklarını kesip suya atın bu karışımı yüzünüze sürebilirsiniz.

PAPAYA

Papayayı ezip ılık sütle karıştırın ve yüzünüzdeki lekelerin üstüne yavaş yavaş sürün ve biraz bekletip durulayın.

SARIMSAK

Sarımsağın faydaları saymakla bitmiyor. Sivilceli ya da lekeli yere sarımsağı sürün, sonuç olumlu olacaktır.

PATATES

Patateste bol miktarda bulunan nişasta lekeleri onarır. Göz altı morluklarına da iyi gelir.

ÜZÜM ÇEKİRDEĞİNİN ÖZÜ

 Üzümün çekirdeğinin özü dezenfektan niteliğindedir.

Suyun içine damlatacağınız 2-3 damla özü damlatıp yüzünüze sürün.

LİMON SUYU

Limon yağlı ciltler için bir tonik vazifesi de görür, aynı zamanda siyah noktaları da geçirir ve gözenekleri temizler.

ALOE VERA

Aloe veranın yaprağında bulunan jel, lekeleri onarır ve cildi yeniler. Yaprağını alıp lekeli yere sürün biraz bekledikten sonra yıkayın.

DOMATES SUYU

Domates C vitamini kaynağıdır ve güçlü bir antioksidandır. Kabuklarını soyup, püre yapın. Yüzünüze yavaş yavaş sürün, 10 dakika kadar bekletip durulayın.

SALATALIK

Salatalık lekeleri temizler ve cildi iyileştirir. C vitamini içerirken aynı zamanda antioksidan özelliğine sahiptir. Salatalığın kabuklarını lekeli yerlere sürebilirsiniz.

HAVUÇ VEYA HAVUÇ SUYU

Havucu direkt olarak ya da havuç suyunu lekeli yere sürün. Biraz bekletip yıkayın.

NOT: Bunları yapmadan önce doktorunuza başvurunuz.

 

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2018 Cuma 21:43
  1. cilt sağlığı
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