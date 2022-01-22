Cilt kuruluğu neden olur? Cilt kuruluğuna iyi gelen 3 doğal krem
Kış kuruluğuna iyi gelen doğal yağlar neler? İşte yanıtı...
Cilt kuruluğu pullanma, kaşıntı ve çatlama ile karakterize rahatsız edici bir durumdur. Genellikle ellerde, kollarda ve bacaklarda ortaya çıkar.
Cilt kuruluğu neden olur?
*Hava şartları. Cilt, sıcaklık ve nem seviyelerinin düştüğü kış aylarında en kuru olma eğilimindedir.
*Isınma şekli. Kalorifer, odun sobası, yerden ısıtma cihazları ve şömineler nemi azaltır ve cildi kurutur.
*Sıcak banyolar ve duşlar. Uzun süreli sıcak duşlar veya banyolar cildi kurutabilir. Özellikle yoğun klorlu havuzlarda yüzmek de önemli bir kuruluk nedenidir.
*Sert sabun ve deterjanlar. Pek çok sabun, deterjan ve şampuan türü ciltteki nemi ve yağı gidererek kuruluğa neden olur.
*Yeterli sıvı alınmaması. Her gün yeterli miktarda su içmek cildin nemini koruması için gereklidir.
*Diğer cilt rahatsızlıkları. Atopik dermatit veya sedef hastalığı gibi cilt rahatsızlıkları olan kişiler kuru cilde eğilimlidir.
*Bazı ilaçlar. Cilt kuruluğu bazı ilaçların yan etkisi olarak ortaya çıkabilir.
Cilt kuruluğu için krem
Cilt kuruluğuna iyi gelen 3 doğal ilaç
1. Avokado yağı: Özellikle kuru yıpranmış ve yaşlı ciltler için idealdir. Cildi nemlendirir ve canlandırır. Yaşlanma belirtilerini yavaşlatır. A, B, D, E vitaminlerini içerir. Çok hızlı emildiği için kuru ciltlerin nemlendirilmesine ve beslenmesine yardımcı olur. Egzama tedavisinde bitkisel destekleyici olarak kullanılabilir.
2. Badem (Tatlı) yağı: Tüm cilt tiplerinde cildin nemlendirilmesine, özellikle kuru, hassas ve tahriş olmuş ciltlerde cildin yenilenip beslenmesine yardımcı olur.
8. Gül yağı: Tüm cilt tipleri için uygundur. Cilt temizliğinde kullanılır. Cildi ferahlatır. Yumuşatıcı ve rahatlatıcıdır.
Dermatit, aşırı kuru cilt ile karakterize bir grup cilt hastalığı için kullanılan tıbbi bir terimdir.