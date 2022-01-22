Cilt kuruluğu neden olur? Cilt kuruluğuna iyi gelen 3 doğal krem

Cilt kuruluğu pullanma, kaşıntı ve çatlama ile karakterize rahatsız edici bir durumdur. Genellikle ellerde, kollarda ve bacaklarda ortaya çıkar.

Cilt kuruluğu neden olur?

*Hava şartları. Cilt, sıcaklık ve nem seviyelerinin düştüğü kış aylarında en kuru olma eğilimindedir.

*Isınma şekli. Kalorifer, odun sobası, yerden ısıtma cihazları ve şömineler nemi azaltır ve cildi kurutur.

*Sıcak banyolar ve duşlar. Uzun süreli sıcak duşlar veya banyolar cildi kurutabilir. Özellikle yoğun klorlu havuzlarda yüzmek de önemli bir kuruluk nedenidir.

*Sert sabun ve deterjanlar. Pek çok sabun, deterjan ve şampuan türü ciltteki nemi ve yağı gidererek kuruluğa neden olur.

*Yeterli sıvı alınmaması. Her gün yeterli miktarda su içmek cildin nemini koruması için gereklidir.

*Diğer cilt rahatsızlıkları. Atopik dermatit veya sedef hastalığı gibi cilt rahatsızlıkları olan kişiler kuru cilde eğilimlidir.

*Bazı ilaçlar. Cilt kuruluğu bazı ilaçların yan etkisi olarak ortaya çıkabilir.

Cilt kuruluğu için krem

Cilt kuruluğuna iyi gelen 3 doğal ilaç

1. Avokado yağı: Özellikle kuru yıpranmış ve yaşlı ciltler için idealdir. Cildi nemlendirir ve canlandırır. Yaşlanma belirtilerini yavaşlatır. A, B, D, E vitaminlerini içerir. Çok hızlı emildiği için kuru ciltlerin nemlendirilmesine ve beslenmesine yardımcı olur. Egzama tedavisinde bitkisel destekleyici olarak kullanılabilir.

2. Badem (Tatlı) yağı: Tüm cilt tiplerinde cildin nemlendirilmesine, özellikle kuru, hassas ve tahriş olmuş ciltlerde cildin yenilenip beslenmesine yardımcı olur.

8. Gül yağı: Tüm cilt tipleri için uygundur. Cilt temizliğinde kullanılır. Cildi ferahlatır. Yumuşatıcı ve rahatlatıcıdır.

Dermatit, aşırı kuru cilt ile karakterize bir grup cilt hastalığı için kullanılan tıbbi bir terimdir.