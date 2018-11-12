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Cilt dostu: Mavi kantaron

Hücre yenileme özelliği olan 'mavi kantaron' ciltteki pek çok sorunu ortadan kaldırıyor. Sivilceleri kurutuyor. Peygamberçiçeği olarak da bilinen mavi kantaron, yaz aylarında toplanıp kurutularakkullanılır. İşte mavi kantaron cilde faydaları...

12 Kasım 2018 Pazartesi 22:21
Cilt dostu: Mavi kantaron

BİR KAÇ DAMLASI YETER

Cilt için kantaron yağı, en çok leke, kızarıklık ve siyah noktaları gidermek için tercih ediliyor. Akşam saatlerinde veya gece yatmadan önce birkaç damla kantaron yağı sürerek, leke ve izlerden büyük oranda kurtulabilirsiniz. Kantaron yağının çok ince bir tabaka halinde, bir pamuğa birkaç damla damlatarak yüze uygulanması yeterlidir. Her tip cilt için kullanılabilir ama sorunlu ciltlerde önce azar azar uygulayarak, cildin nasıl tepki verdiğini ölçmekte fayda vardır.

GÜNAŞIRI KULLANIN

Cildinizin hassas olduğunu düşünüyorsanız kantaron yağını her gün değil, günaşırı veya birkaç günde bir cilde masaj yaparak kullanabilirsiniz. Hatta yağı yüzünüzde denemeden önce bilek içi gibi hassas bir bölgeye sürerek deneyin. Cildinizin aşırı veya alerjik bir tepki verip vermediğini bu şekilde anlayabilirsiniz. Kantaron yağını yüzünüzde bir saat beklettikten sonra durulayabilir ya da gece boyu yüzünüzde bırakabilirsiniz.

MALZEMELER

2 çay kaşığı mavi kantaron, 300-500 ml su. 

Yapılışı: 2 çay kaşığı mavi kantaronun taç yaprakları demliğe konur ve üzerine 300 ya da 500 ml sıcak su ilave edilir. 5 ya da 10 dakika demlenmeye bırakılır ve daha sonra süzülerek içilir. 

* Eklem ağrılarını dindirir

* İştah açıcı özelliği vardır.

* Göz yorgunluğu için rahatlatıcıdır.

* Ağrı giderici olarak kullanılabilir.

* Öksürük, bronşit ve nefes darlığına karşı faydalıdır.

* Besinlerin sindirilmesinde sindirim sistemine yardımcı olur.

* Antioksidan özellikler taşır.

* İshal, böbrek ve idrar rahatsızlığı olanların tüketmesi tavsiye edilir.

* Romatizma ağrılarına faydalıdır.

Gut hastalığı olanların mavi kantaron tüketmesi gerekir. n Kurutulmuş mavi kantaron çiçekleriyle demlenerek yapılan çay, bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek için kullanılır. Enfeksiyonları önlemede yardımcıdır.

Kantaron yağı, yaraların iyileştirilmesinde, beze şişkinliklerinde ve yüzdeki pürüzlerin iyileştirilmesinde kullanılır. 

KREMİNİ EVDE KENDİNİZ YAPIN

MALZEMELER

* 10 ml. mavi kantaron yağı

* 10 ml. üzüm çekirdeği yağı

* 10 ml. kahve çekirdeği yağı

* 10 ml. atkestanesi yağı 

YAPILIŞI

Malzemelerde verilen tüm yağları karıştırın  ve elde ettiğiniz bu karışımı gözaltı ve göz çevresine bastırmadan yayın, özellikle her gece yatmadan önce bu uygulamayı yaptığınızda gözaltı morluk, torba ve ince çizgilerdeki farkı görebilirsiniz. Bu yağların tamamını elde edemediğinizde bulduğunuz kadarını ya da tek başına mavi kantaron yağını mutlaka kullanın. 

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 22:21
  1. Ağrı
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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