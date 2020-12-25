Cilt bakımı için mucizevi faydaları olan havuç yağı nasıl yapılır?

Havuç infüzyon yağı için kullanılan malzemeler şu şekilde;

Tercihe bağlı olarak organik 2 havuç, havuçları kaplamak için zeytinyağı, hindistan cevizi yağı, ayçiçeği yağı ya da susam yağı

Havuç maserat yağı için kullanılan malzameler şu şekilde;

Tercihe bağlı olarak organik 6 ila 8 adet havuç, havuçları kaplamak için zeytinyağı, Hindistan cevizi yağı, ayçiçeği yağı ya da susam yağı

Havuç infüzyon yağı nasıl yapılır?

Havuçları soyup rendeleyin daha sonra rendelenmiş havuçları bir yavaş pişiriciye yağla birlikte koyun. Yağı kısık ayarda 24 ila 72 saat ısıtmanız gerekir. Yavaş pişiricinin kapağını kapatın ve kısık ayara getirin. Yağı, havuçlarla birlikte 24 ila 72 saat demlenmeye bırakın. Yağ demlendikçe turuncuya dönmeye başladığını göreceksiniz.

Yağı bir tülbentle süzün. Yavaş pişiriciyi kapatın ve bir süzgece tülbendi yayın. Daha sonra yağı ve havuçları yavaşça tülbende dökerek katı parçaları süzün.

Yağı temiz bir cam kavanoza alın. Kapağını sıkıca kapattıktan sonra buzdolabına koyun. Yağı 6 ila 8 ay saklayabilirsiniz.

Havuç Maserat Yağı nasıl yapılır?

Havuçları iyice yıkayın ve dilimleyin. Daha sonra dilimlediğiniz havuçları 3 dakika süre kadar haşlayın. Ardından havuçları bir tepsiye dizin ve fırını yakın. Fırını en düşük sıcaklık ayarına göre ayarlayın (yaklaşık 70 °C). Havuçların suyunu süzün ve bütün havuç dilimlerini tek kat hâlinde, yüksek kenarlı bir fırın tepsisine dizmeniz gerekir. Havanın dolaşabilmesi ve havuçları kurutabilmesi için havuçların arasında boşluk bırakmayı unutmayın.

Havuç tepsisini düşük ısıdaki fırına koyun ve kuruyana kadar 9 ila 12 saat pişirmeniz gerekir.

Daha sonra kuruyan havuçları yağla birlikte bir karıştırıcıya koyun. İçine yağ ve havuç koyduktan sonra karıştırıcıyı ya da mutfak robotunu aralıklı olarak çalıştırmanız gerekir. Havuçlar kaba parçalar hâlinde öğütülecek ve yağın, hafifçe turuncuya döndüğünü göreceksiniz.

120 mililitrelik temiz bir cam kavanoz alın. Havuç ve yağ karışımını kavanoza dökün ve daha sonra kavanozun ağzını sıkıca kapatın.

Havuçlarla yağın 4 hafta dinlenmesine izin vermeniz gerekir. Havuçların ve yağın olduğu kavanozu serin ve kuru bir yere koymanız önemli.

Bir tülbendi küçük ve ince bir süzgece serin. Daha sonra süzgeci başka bir küçük kavanozun üstüne yerleştirin. Havuç maserat yağını tülbende yavaşça dökün ve bu şekilde katı parçaları atmış olacaksınız.

Kavanozun ağzını sıkıca kapattıktan sonra buzdolabında saklayın. Havuç yağını 6 ila 8 ay içinde kullanabilirsiniz.

Havuç yağının faydaları nelerdir?

- Cildinizde kırışıklık oluşumunu engeller ve cildinize renk katar.

- Vücudunuzda bulunan çatlakları iyileştirir.

- Kuru ciltlere iyi gelirken cildi nemlendirir.

- Cildi besler ve ciltte tahrişi önler.

Ayrıca havuç yağı, kan, doku, karaciğer ve böbrekler için detoks yeteneği bulunur. Organlardaki ürik asit ve toksinlerin atılmasını sağlar ve vücuttaki kanı temizleyerek kolesterolü dengelemiş olur. Üstelik havuç yağı antioksidan görevi görerek vücuttaki toksinleri idrar yolu ile dışarı atılmasını sağlamaktadır.