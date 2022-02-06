Tansu Çiller'den Erdoğan çiftine 'geçmiş olsun' mesajı
Eski Başbakanlardan Tansu Çiller, Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.
Eski Başbakanlardan Tansu Çiller, Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.
Tansu Çiller, Twitter paylaşımında, "Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve Sayın Hanımefendi'ye acil şifalar diliyorum. Geçmiş olsun dileklerimle." ifadelerine yer verdi.