  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Çilingiroğlu'ndan vaka sayısı uyarısı

Türkiye'nin koronavirüs vaka sayısı ile ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Türkiye'nin vaka sayısının artmaya devam edeceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-28 02:04:00 -
Çilingiroğlu'ndan vaka sayısı uyarısı

Koronavirüsle mücadelede Türkiye'nin durumu hakkında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, karamsar bir tablo çizdi.

Çilingiroğlu'nun açıklamaları şöyle:

Vaka sayısında hemen önümüzde Pakistan ve Meksika var. Almanya’yı geçtik. Bu andan sonra tüm Avrupa ülkeleri bizim arkamıza geçecekler toplam vaka sayısında. Önümüzde Güney Amerika ülkeleri ve Arap ülkeleri olacak. Biz halen ölü sayımız daha az demeye devam edelim. Saldım çayıra mevlam kayıra.

Eğer Merkel Türkiye'ye giymeyin diyorsa sanmıyorum diğer türlü açacağını. Dahada açıkçası Avrupa ülkelerini vaka sayısında geçersekki geçicez Fransayı geçtik zaten. Bu Avrupa ülkeleri uçuşlarını kapatır. Hiç düşündünüz mü Avrupa ABD'ye uçuşlarını kapatırken biz Türkiye ????

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Ducato
Satılık 2013 model Fiat Ducato

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı