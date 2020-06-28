Çilingiroğlu'ndan vaka sayısı uyarısı

Koronavirüsle mücadelede Türkiye'nin durumu hakkında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, karamsar bir tablo çizdi.

Çilingiroğlu'nun açıklamaları şöyle:

Vaka sayısında hemen önümüzde Pakistan ve Meksika var. Almanya’yı geçtik. Bu andan sonra tüm Avrupa ülkeleri bizim arkamıza geçecekler toplam vaka sayısında. Önümüzde Güney Amerika ülkeleri ve Arap ülkeleri olacak. Biz halen ölü sayımız daha az demeye devam edelim. Saldım çayıra mevlam kayıra.

Eğer Merkel Türkiye'ye giymeyin diyorsa sanmıyorum diğer türlü açacağını. Dahada açıkçası Avrupa ülkelerini vaka sayısında geçersekki geçicez Fransayı geçtik zaten. Bu Avrupa ülkeleri uçuşlarını kapatır. Hiç düşündünüz mü Avrupa ABD'ye uçuşlarını kapatırken biz Türkiye ????