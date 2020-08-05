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Gündem

Çilingiroğlu'ndan Türkiye'ye koronavirüs aşısı çağrısı!

Koronavirüs aşısıyla ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, aşının yakında çıkacağını belirterek, Türkiye'ye ön sipariş vermesi için çağrı yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-08-05 01:31:00 -
Çilingiroğlu'ndan Türkiye'ye koronavirüs aşısı çağrısı!

Amerika'da çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, "Aşı çıkacak, 100 milyon doz üretsek ayda, dünya nüfusunun yarısı 3.8 milyar. Birden fazla merkez dünyada aynı anda üretime geçmez ise bu virüste bir şans olup ortadan kendiliğinden kalkmaz ise vay halimize o zaman. Türkiyem aşının ön siparişini ver lütfen!" diyerek Türkiye'ye çağrıda bulundu.

Çilingiroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hekim arkadaşlarımla konuşuyorum vaka sayıları belirtilenden çok daha artmış. Millet lütfen aklınızı başınıza alın bu virüs şaka değil. Aşı ne zaman bulunacak klasik soru? Bu aşı denenecek Eylül veya Ekim sonu. Sonra FDA onayı. İlk 100 milyon doz ABDlilere benim gibi sağlık çalışanı ve böbrek nakillilere ve yıl başı itibari ile topluma. Ama o zamana kadar hasta olma; maskeni tak. Aşı çıkacak, 100 milyon doz üretsek ayda, dünya nüfusunun yarısı 3.8 milyar. Birden fazla merkez dünyada aynı anda üretime geçmez ise bu virüste bir şans olup ortadan kendiliğinden kalkmaz ise vay halimize o zaman. Türkiyem aşının ön siparişini ver lütfen!" dedi.

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