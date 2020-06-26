Çilingiroğlu'ndan koronavirüs tepkisi: 100 yılda bir nane öğrenmemişsiniz
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, maskenin önemine değinerek ABD'li yetkililer ve DSÖ'yü hızlı davranmamakla suçladı.
DSÖ ve ABD'li yetkilileri eleştiren Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu yaptığı açıklamada, "Biliminsanı geçinenler ABD Dr. Gupta, Fauci, DSÖ keşke 100 yıl öncesine bakıpta ilk vaka çıkar çıkmaz insanların kafalarını sosyal mesafe önce diye aylarca oyalamak yerine maskenizi hemen takın deseydiniz. Demediniz. Takma dediniz. YAZIK! 100 yılda bir nane öğrenmemişsiniz." dedi.