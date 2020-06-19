Çilingiroğlu hakarette sınır tanımıyor: Bu adamın beynine kan gitmiyor
Uçarı ve agresif söylemleriyle bilinen Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu'nun hedefinden bu sefer ABD Başkanı Donald Trump vardı.
ABD'de yaşayan Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu ABD Başkanı Donald Trump'a hakaret etti.
Çilingiroğlu'nun açıklamaları şöyle:
ABD Flag of United States dünya rekoru kırmaya devam ediyor bu günkü pandemi başından beri en fazla artan vaka sayısı Florida eyaletinde. Neden acaba? Sahiller tıka basa dolu mask Face with medical mask e yok al sana Corona rekoru. Trump ta virüs azaldı diyor. Bu adamın beynine kan gitmiyor.