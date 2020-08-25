Çilingiroğlu açıkladı: 3 koronavirüs aşısı birden geliyor

Amerika'da çalışan kardiyolog Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, koronavirüsle ilgili olarak çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Çilingiroğlu, "Evet, koronavirüse karşı güvenilir ve etkili bir değil birden fazla aşı ABD, Almanya ve İngiltere’den geliyor. En az 3 aşı. Bunların bir kısmı en son insan çalışmasında. Büyük ihtimalle kasım ayı gibi bu aşılar CE ve olası FDA onayları almaya başlıyacak. Şimdilik" diyerek aşı müjdesini verdi.

Çilingiroğlu, "Bundan 6 ay önce bu Çin virüsü kalp kasını ve damar duvarlarını direk etkiliyor dediğimizde bize gülenler olmuştu. Evet bu gün itibari ile elektron mikropu ile koronavirus kalp kası hücrelerinde tespit edildi. Lütfen kalp ve damar hastalıkları hastalarımız tedbirlere uyalım." diyerek uyarılarda bulundu.