Çılgına döndü... Birbirlerine fena girdiler! Bakalım şimdi ne olacak?

Show TV ekranlarından izleyiciyle buluşan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programını izleyen Yeşim Salkım çileden çıktı. Arslan'ın yayına eşini öldüren bir adamı alıp cinayeti anlattırmasını gören Salkım "Bu nasıl bir pornografidir! Cesedi göstertiyorsunuz? Allah sizi kahretsin" diyerek isyan etti.

Didem Arslan Yılmaz’la Asla Vazgeçme programına tepki yağıyor. Geçtğimiz gün yayınlanan programda sunucu TikTok’ta çektiği videoları sebep göstererek eşini öldüren bir adama canlı yayında cinayeti tüm detaylarıyla anlattırdı.

Denizli'de 6 aydan bu yana aranan Mine Kocadağ'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Karısı Mine'yi nasıl öldürdüğünü canlı yayında ayrıntılarıyla anlatan Mithat'ın ifadeleri kan dondurdu. Olay gecesi karısıyla, karısının sevgilisi yüzünden tartıştıklarını belirten Mithat Kocadağ, cinayeti planlamadığını iddia etti.

O anları izleyen Yeşim Salkım’dan Didem Arslan Yılmaz’a tepki geldi. Şarkıcı Salkım o anları paylaşarak "Reyting alacağım diye... Seni Allah kahretsin kadın! RTÜK ne iş yapıyor acaba? Bu nasıl bir pornografidir! Canlı yayında cinayeti anlattırıp cesedi göstertiyorsunuz? Püh Allah belanızı versin!" dedi.