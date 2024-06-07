‘Çilek’ten kaçak makarona geçit yok

Edinilen bilgiye göre, Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar sonucunda merkez ilçede yaşayan Ü.A isimli şahsın içerisi tütün doldurulmuş makaron satışı yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Şahsın işyerinde çay ve tütün tespit köpeği ‘Çilek’ ile yapılan aramada 18 bin 670 dal içi tütün doldurulmuş makaron ve 2 adet makaron doldurma makinası tespit edilerek el konuldu. Olay ile ilgili adli işlemlere başlandı.