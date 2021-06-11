Yaz aylarından vücudumuz hızla sıvı kaybına uğrar. Bu sebeple vücudumuzun sıvı kaybını engellemek adına bol miktarda sıvı içerikli gıdalar tüketmemiz gerekir. Evde kendi ellerinizle doğal katkısız çilekli limonata yapmak istiyorsanız haberimizin devamını okumanızı tavsiye ederiz…

Çilekli limonata malzemeleri nelerdir?

1-500 gram çilek

2-2 adet limon

3-Yarım bardak toz şeker

4-2 litre su

5-Taze nane yaprakları

Çilekli limonata nasıl yapılır?

1-Limon ve çilekleri temizleyin

2-Limon ve çilekleri şekerle beraber robottan geçirin. Büyükçe bir şişede veya kapta su ile birleştirip şeker eriyene kadar bir süre karıştırın. Karışımı bir tülbentten geçirip süzün.

3-İçine taze nane yaprakları atıp buzdolabında dinlendirin.