Çilekli irmik topları tarifi | Pudingle yapılan muhteşem çilek topları

Çilekli pudingle yapabileceğiniz enfes ve pratik bir tarifi sizler için derledik. Çocuklarınızla vakit geçirmek ya da misafirleriniz için kolay ve tatlı bir tarif arıyorsanız bu tarif tam size göre! Pudingli topların tarifini dilerseniz kazandibi, muhallebi veya farklı pudingleri kullanarak da elde edebilirsiniz. Çilekli pudingle yapılan tatlılar arasında en keyifli olan irmik topları, pudingli lokum olarak da biliniyor. Peki ama çilekli pudingli irmik topları nasıl yapılıyor? İşte pratik ve kolay, irmikli çilek topları tarifi ve malzemeleri...