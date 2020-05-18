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Yemek Tarifleri

Çilekli irmik topları tarifi | Pudingle yapılan muhteşem çilek topları

Çilekli pudingle yapabileceğiniz enfes ve pratik bir tarifi sizler için derledik. Çocuklarınızla vakit geçirmek ya da misafirleriniz için kolay ve tatlı bir tarif arıyorsanız bu tarif tam size göre! Pudingli topların tarifini dilerseniz kazandibi, muhallebi veya farklı pudingleri kullanarak da elde edebilirsiniz. Çilekli pudingle yapılan tatlılar arasında en keyifli olan irmik topları, pudingli lokum olarak da biliniyor. Peki ama çilekli pudingli irmik topları nasıl yapılıyor? İşte pratik ve kolay, irmikli çilek topları tarifi ve malzemeleri...

Yeniakit Publisher
2020-05-18 10:45:00 -
Çilekli irmik topları tarifi | Pudingle yapılan muhteşem çilek topları

Çilekli toplar, misafirlerinize farklı görünen ve farklı bir lezzete sahip olan tatlıları ikram etmenin bir yolu. Basit ve lezzetli oluşu onu,herkesin tercih edeceği bir tatlı tarifi yapıyor.

Malzemeler

  • 3 su bardağı süt
  • çilekli puding
  • 1 yemek kaşığı toz şeker
  • 7 yemek kaşığı irmik
  • 1 tatlı kaşığı tereyağ
  • 1 paket vanilya
  • 1 tatlı kaşığı hindistan cevizi

Süslemek için;

  • hindistan cevizi
  • kakao
  • çikolata parçacıkları

Yapılışı

Tencereye sütü, pudingi, şekeri ve irmiği alın. 

Yavaş yavaş karıştırarak kaynamasını sağlayın.

Kaynadıktan sonra tereyağını ve vanilyasını ekleyin.

Yayvan bir tepsiye alın ve üzerini streç filmle kapatın. 

Filmin, harcın üzerine yapışmasını sağlayın.

Soğuduktan sonra ceviz büyüklüğünde parçalar alıp bezeleyin.

Hindistan cevizine bulayın ve yarım saat dolapta dinlendirdikten sonra servis edin.

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