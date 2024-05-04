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Kadın - Aile Çilek yumuşamadan nasıl muhafaza edilir? Formülü bulundu: Bunu yapanın çilekleri haftalarca tazecik kalacak!
Kadın - Aile

Çilek yumuşamadan nasıl muhafaza edilir? Formülü bulundu: Bunu yapanın çilekleri haftalarca tazecik kalacak!

Yeniakit Publisher
2024-05-04 18:37:00 - 2024-05-04 18:43:06
Çilek yumuşamadan nasıl muhafaza edilir? Formülü bulundu: Bunu yapanın çilekleri haftalarca tazecik kalacak!

Satın aldığınız çilekler buzdolabına koyduğunuz halde çürüyüp yumuşuyorsa bu saklama yöntemlerini hemen denemelisiniz. Bundan sonra çilekler asla yumuşamayacak ve çürümeyecek...

Bahar mevsimiyle birlikte en lezzetli meyvelerden biri olan çilek de tezgahlarda yerini almaya başladı. Lezzetinden asla ödün vermeyen çilek, sağlığımız için de en faydalı meyvelerden biridir.

Tam bir vitamin ve mineral deposu olan çilek, hızla çürümeye ve yumuşamaya eğilimli olan meyveler arasında yer alır.

Sizler için derlediğimiz bu saklama yöntemleri sayesinde çilekler uzunca süre hiç yumuşamadan ve çürümeden taze kalacak.

İşte çilekleri yumuşamadan saklamanın yöntemi...

Çilekler artık çürümeyecek!

Çileklerin tazeliğini koruması için ve yumuşamadan muhafaza etmek için birkaç yöntem bulunmaktadır. Öncelikle çilekleri buzdolabında saklamak en etkili yöntemlerden biridir. Bu noktada çilekleri yıkamadan buzdolabında saklamak önemlidir.
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Çileklerin yıkanması nedeniyle nemlenmesi, küflenme riskini artırır. Çilekleri yıkamadan sadece saplarını çıkarın ve hava alabilen bir kaba veya tabağa dizin.

Böylece çileklerin hava alması sağlanarak daha uzun süre taze kalması sağlanır. Ayrıca, çilekleri tek sıra halinde yayarak buzdolabı raflarında muhafaza etmelisiniz.

Bu, çileklerin ezilmesini ve çürümesini önler. Çileklerin üzerine biraz kağıt havlu koyarak fazla nemin emilmesine yardımcı olabilirsiniz.

Bununla birlikte, çileklerin uzun süre taze kalmasını istiyorsanız, dondurarak muhafaza etmek de bir seçenektir.

Temizlenmiş ve sapları çıkarılmış çilekleri dondurucu poşetlerde veya kaplarda dondurarak daha sonra kullanmak üzere saklayabilirsiniz.

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