  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Çilek ay tutulması Mersin’den izlenebildi

Dün gece gerçekleşen ’çilek ay tutulması’ havanın açık olması dolayısıyla Mersin’den izlenebildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 01:31:16 -
Çilek ay tutulması Mersin’den izlenebildi

Dün gece gerçekleşen ’çilek ay tutulması’ havanın açık olması dolayısıyla Mersin’den izlenebildi.


5 Haziran cuma akşamı gerçekleşen kısmi ay tutulması, Mersin’in Erdemli ilçesinde seyre doyumsuz manzaralar oluşturdu.


Ayın Akdeniz üzerinde oluşturduğu yakamozlar essiz bir manzara ortaya koydu.


Cuma akşamı saat 20.30 sıralarında alışılagelmiş beyaz görünümdeki ay ışığı, 22.30 sıralarında açık turuncu ve sarımsı bir renk tonuna büründü.


Çilek hasadının yapıldığı haziran ayına denk gelen ay tutulmaları ’çilek ay tutulması’ olarak adlandırılıyor.


Bir sonraki ay tutulması 5 Temmuz da gerçekleşecek. Ancak bu tutulmanın Türkiye’den görülmemesi bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı