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Aktüel

Çıldır Vefa Grubu’ndan 23 Nisan sürprizi

Çıldır Vefa Sosyal Destek Grubu, Yıldırımtepe Mahallesi’nde ikamet eden ilkokul öğrencisinin doğum gününü kutladı ve hediye verdi.

2020-04-23 12:44:54 -
Çıldır Vefa Grubu’ndan 23 Nisan sürprizi

Çıldır Vefa Sosyal Destek Grubu, Yıldırımtepe Mahallesi’nde ikamet eden ilkokul öğrencisinin doğum gününü kutladı ve hediye verdi.


Vefa sosyal destek grubu, hükumetin almış olduğu kararlar doğrultusunda sokağa çıkması yasak olan ve okulların kapalı olması sebebi ile doğum gününü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayamayan öğrencilerden Sudenaz Yağmur Aktemur’u evinde ziyaret ederek doğum günü sürprizi yaptı. Kutlamaya ilçe milli eğitim müdürü, yazı işleri müdürü ve kolluk kuvvetleri katıldı. Öğrenci ve velisi tarafından mutlulukla karşılanan doğum günü kutlamasında öğrenci Sudenaz Yağmur Aktemur vefa grubuna 23 Nisan isimli şiiri ile teşekkür etti.

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